影／台中市教育局促跨縣市合作 原住民族文化科學營培育種子教師

▲台中市政府教育局主辦「發現天生科學家課程」暨「原住民族科學展覽種子教師培訓」原住民族文化科學營於今日舉行開幕典禮。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】為深化原住民族科學教育並促進跨縣市教學資源交流，台中市政府教育局主辦「發現天生科學家課程」暨「原住民族科學展覽種子教師培訓」原住民族文化科學營，今（27）日舉行開幕典禮；教育局長蔣偉民親自出席，感謝各縣市原民教育團隊共同投入，並勉勵與會教師善用在地文化與生活經驗，設計更貼近學生的課程，讓原住民族文化在科學教育中持續發光。

教育局表示，這次活動於國立自然科學博物館辦理，結合科博館豐富的科學教育資源與多元展示內容，規劃體驗式課程與教學實作及場館導覽參訪，引導老師們在真實學習情境中思考課程轉化的可能性。

▲開幕典禮，與會人員合照。（圖／記者林明佑攝）

教育局指出，此次活動對象包含國民中小學原住民籍教師、自然科學領域教師及原住民族語教師，包含台中市、宜蘭縣、新竹縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市及澎湖縣等7縣市，共計82名老師參與，有助於促進跨領域專業對話與合作，此外活動特別邀請歷年原住民族科學競賽獲獎教師進行實務分享，從教案發想、課程架構到教學歷程，提供與會教師具體可行的教學策略，鼓勵教師將原住民族文化元素融入自然科學課程，並踴躍參與原住民族文化與科學相關競賽，擴大教學成果影響力。

▲教育局長蔣偉民親自出席，感謝各縣市原民教育團隊共同投入。（圖／記者林明佑攝）

參與的族語老師回饋表示，透過在科博館進行課程，能直接連結展示內容與教學設計，對於原住民族科學教案的撰寫與實施更具信心，除了族語教學之外，未來將運用於課堂中，豐富課程內容，提升學生學習動機與文化認同。

教育局強調，未來將持續整合在地資源、深化跨縣市合作，推動原住民族文化與科學教育的多元發展，支持教師專業成長，落實教育公平與文化永續。