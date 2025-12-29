影／台中市跨年晚會維安演練登場 盧秀燕視察強化安全維護滴水不漏

▲為確保「2026台中市跨年晚會」安全無虞，台中市政府今29日下午在水湳中央公園舉行「安全疏散暨聯合應變演練」。（圖／記者張玉泰攝）

【互傳媒／記者 張玉泰／台中 報導】為確保「2026台中市跨年晚會」安全無虞，台中市政府於今(29)日下午在水湳中央公園舉行「安全疏散暨聯合應變演練」，聯合警察局、消防局及新聞局等多局處，針對大型活動可能面臨的各項風險情境，進行實兵實地操演。市長盧秀燕親臨視察並表示，市府已提前擴大升級維安演練與部署，整合警消、特勤及相關局處能量，展現市府全面守護市民平安迎新年的決心，務求讓市民與遊客都能在安全無虞的環境中，歡喜參加，安全回家。

盧秀燕表示，台中市跨年晚會規模全國最大，今年演出卡司包含蕭敬騰、告五人、盧廣仲、動力火車等重量級藝人，預估參與人數將突破去年的48萬人次。面對龐大人流，市府已全面提升維安層級，並於活動前密集進行演練。此次維安演練共分五大部分，包括事前場地與設備全面安檢、大量人潮疏散演練、多元型態危機應變、特警即時壓制危險狀況，以及煙火施放安全管理，確保各環節皆能滴水不漏。

盧秀燕指出，為因應可能出現的人潮過度集中或突發事件，市府也規劃兩種細胞簡訊機制。第一種為預防性簡訊，當現場人數接近負荷上限時，即主動通知周邊民眾避免再進場，以防擁擠或踩踏意外；第二種則是在實際發生危安事件時，即時通知現場及周邊民眾，說明狀況並引導避難或撤離。相關簡訊系統已進行測試與模擬，確保關鍵時刻資訊即時、指引清楚。

盧秀燕市長也向現場警消同仁精神喊話，強調台中為全國第二大城市，近期大型活動密集，維安任務相對繁重，感謝第一線人員的辛勞與付出。她說，市府自北捷事件後即啟動第一階段維安控管，並針對跨年及後續多場大型活動持續檢討與強化部署。她對各系統團隊非常有信心，期勉大家齊心完成任務，讓所有市民都能平安、安心迎新年，也提醒同仁務必照顧自身健康，城市安全有賴大家共同守護。

警察局表示，此次演練以「預防、秩序維持與安全疏散」為主軸，模擬多項突發情境，全面檢視跨單位聯繫與應變效能。首先是模擬安檢過程發生衝突或發現危害物品之排除，確保入場秩序與安全，接著是K-9警犬隊偵爆犬針對舞台、觀眾席與後台等重點區域執行場地檢查。再來，針對人潮異常及危安事件，實施局部與全場疏散，並結合防踩踏機制，當民眾遭推擠受傷時能第一時間救護，最後模擬當會場有歹徒突發攻擊，警力如何圈圍及特勤中隊迅速到場即時壓制。警方提醒，跨年晚會主辦單位設有安檢站，且會全程進行預防性蒐證攝影，請民眾配合脫下口罩、依工作人員引導，勿攜帶違禁物品，共同維護會場安全。

消防局說明，消防局配合演練執行局部與全面疏散作業，出動照明車啟動高功率照明，確保夜間疏散動線安全；並模擬隨機傷人事件，實施戰術緊急傷患救護（TECC），即時進行止血、檢傷與後送。同時採「視同實戰」方式發送災防告警細胞廣播，測試群眾示警效能，另演練煙火落焰引發火災及燒燙傷情境，全面檢視大型活動消防與救護整合應變能力。