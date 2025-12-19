(影)台中市長藍營內戰街頭開打 姊弟搶當接班人看板都有盧秀燕

[Newtalk新聞] 繼立法院副院長江啟臣在街頭掛出賀年看板後，國民黨另一位爭取台中市長提名的立委楊瓊瓔的看板也出爐，同樣是與台中市長盧秀燕同框，搶當接班人意圖相當明顯。





楊瓊瓔指出，她的「馬年行大運」戶外看板，與台中市長盧秀燕同框。設計融合年節吉祥語與台中在地色彩，展現「台中味、幸福感」。團隊採用「大紅×霧金」主色，象徵熱情與繁榮；金色橫幅如「金榜」與「春聯橫批」，強調「馬年行大運」主題。對稱彩馬、花卉、雲紋、圓幣，寓意城市前行、產業興旺、家戶平安。背景放射光束呈現「日出中台灣」意象，增添新年動感。

她表示，多年來自己一直扮演最佳支援前線的角色，從副市長到立委都努力協助台中爭取建設、預算，與盧秀燕市長攜手推動台中重大建設，包括捷運藍線、橘線規劃、長照資源擴充及中科科技走廊發展。楊瓊瓔積極爭取中央預算，盧秀燕落實地方執行，讓交通、醫療、產業政策無縫接軌，造福市民。這種分工合作，展現市政與立法高度協調，提升台中競爭力。





楊瓊瓔說，盧秀燕市長多次公開肯定她在立法院為台中發聲，特別在交通建設、社會福利及產業升級等議題，專業與行動力深受市府團隊讚賞。盧市長表示：「楊委員是台中市的重要夥伴，無論在中央或地方，始終以市民福祉為優先，推動台中向前。」這份肯定不僅是對她努力的認證，也象徵市府與立委攜手合作的典範。





楊瓊瓔表示，城市建設重在可驗證的里程碑。她將督促中央與市府協力，預算透明、工程進度定期公開，落實「用數據說話、以績效負責」。她也會深入社區，傾聽基層需求，讓政策貼近民意。針對治安、空污與公共環境，主張強化科技偵蒐、夜間巡守及熱區清潔，並與社區、學校、企業共創安全友善生活圈。





楊瓊瓔強調，近期已表達願依中國國民黨民主機制，投入台中市長黨內初選。大家都很關注他和江啟臣副院長的初選競爭，作為國民黨黨員和台中資深民意代表，一定尊重制度、接受市民檢驗，她表示兩人的目標一致都是要「讓台中更好」。

