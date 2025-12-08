影/台中救護車遭小貨車撞側翻1圈 2醫護、1騎士受傷送醫

台中市南屯區五權西路與忠勇路口8日上午11時許發生一起交通事故，一輛民間救護車在執勤途中遭到小貨車側面撞擊，導致救護車當場側翻，車內的2名醫護人員和一名正在等紅燈的騎士受傷。事故發生後，三名傷者立即被送往醫院治療，所幸均無生命危險。

台中市南屯區一輛民間救護車在執勤途中遭到小貨車側面撞擊，導致救護車當場側翻，車內的2名醫護人員和一名正在等紅燈的騎士受傷。(圖／翻攝畫面）

警消表示，事情發生在8日上午11時39分，地點位於台中市南屯區五權西路與忠勇路口，一輛民間救護車行經該路段時正在執勤，沒想到橫向突然出現一輛小貨車，畫面中可見，救護車響燈緊急將送傷患送往醫院治療，豈料途中被小貨車衝撞，造成救護車一圈後橫躺馬路上，民眾見狀後，趕緊打電話報案，警方接獲通報後，立即趕抵現場了解。

小貨車駕駛表示他聽到了救護車的鳴笛聲，但因為需要閃避其他大型車輛，未能及時煞車，才導致了此次碰撞，警方目前正在調查事故的具體原因和經過。

