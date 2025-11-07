影/台中某餐廳瓦斯鋼瓶起火 1員工二度灼傷送醫

台中市西區一家餐廳今（7）日發生瓦斯鋼瓶起火事件，消防局於12時08分獲報，立即派遣中港分隊等4個單位、8輛消防車及17名消防人員趕赴現場。火勢迅速獲得控制，一名33歲瓦斯行員工右手二度灼傷送醫。

台中市西區一家餐廳 今（7）日 發生瓦斯鋼瓶起火事件 。（圖／民眾提供）

順利控制火勢。（圖／中天新聞）

消防局表示，火警發生於台中市西區中美街的一家餐廳外，當消防人員於12時15分抵達現場時，民眾已進行初期滅火，消防員僅用1分鐘即控制火勢，並迅速將火勢撲滅。現場為33歲瓦斯行男性員工在更換液化石油氣鋼瓶時，發生氣體洩漏而引發火災。該名員工右手遭受二度灼傷，灼傷面積約2%，意識清楚，救護車將該名員工送往中國醫藥大學附設醫院進行預防性治療。

消防局指出，此次火災共燃燒餐廳外的2瓶液化石油氣鋼瓶，目前起火確切原因仍由火調人員進行調查中。

一名33歲瓦斯行員工在更換鋼瓶時因疑似氣體洩漏導致起火，造成右手二度灼傷。（圖／中天新聞）

