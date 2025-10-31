(影)台中梧棲問題豬場仍檢出病毒！國防部急加派50人力連夜支援

[Newtalk新聞] 台中市梧棲區豬場日前爆發非洲豬瘟疫情，市府連續兩次清消後，仍在牆面及飲水區檢出病毒，顯示環境仍有殘留風險。昨日現場勘查發現清潔狀況未達理想，今(31)日將再加派50名國軍人力，預計中午前完成清理工作。





台中市梧棲區豬場日前爆發非洲豬瘟疫情，市府連續兩次清消後，仍在牆面及飲水區檢出病毒核酸陽性反應。為防止病毒擴散，昨日晚間國防部人力到場支援，由30名陸軍第十軍團砲兵第五八指揮部派出人力進駐，於昨晚10時30分完成整備與行前說明後，立即投入清潔作業，持續至凌晨，優先清除豬舍內泥土、糞便與雜物，以改善環境條件。

由於昨日至現場勘查時發現環境清潔仍未達理想狀況，為確保後續消毒作業能達到最佳成效，相關單位須完成全面清潔後再進行消毒。為加速作業進度，今(31)日上午國防部再加派50名國軍人力支援，加上台中市動保處22人，共同進行第二階段清理作業。期能於中午前完成清潔工作，隨即展開全面消毒作業，以徹底杜絕病毒殘留風險。

