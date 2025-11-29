影／台中樂成宮旱溪媽祖獎助學金發出逾205萬 726名學生受惠

▲財團法人台中樂成宮（旱溪媽祖廟）今日在廟埕舉行「第十一屆旱溪媽祖獎助學金」頒獎典禮，今年共頒發獎助學金205萬6,000元，726名學生受惠。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】財團法人台中樂成宮（旱溪媽祖廟）今（29）日在廟埕舉行「第十一屆旱溪媽祖獎助學金」頒獎典禮，今年共頒發獎助學金205萬6,000元，726名學生受惠。董事長何敏誠表示，樂成宮秉持媽祖「慈悲、博愛、濟世」精神，取之於社會、用之於社會，希望透過獎助學金鼓勵學生努力向學，未來能在各行各業發光發熱。

台中樂成宮董事長何敏誠表示，樂成宮自推動獎助學金制度以來，已邁入第十一年（除第七屆因疫情停辦），累計5,602名學生受惠、總金額達1,505萬3,000元。凡設籍於台中市東區十七里滿六個月以上、就讀國中、高中職、大專院校與國小的學生，皆符合申請資格；其中國小學童由東區各校推薦每班兩名學生，不設名額上限，只要達標即可申請。

▲台中樂成宮董事長何敏誠表示，樂成宮自推動獎助學金制度以來，已邁入第十一年（除第七屆因疫情停辦），累計5,602名學生受惠、總金額達1,505萬3,000元。（記者林明佑翻攝）

今日頒獎典禮由臺中市政府教育局局長蔣偉民代表市長盧秀燕出席，並與東區公所及多位立委、議員與民意代表助理一同到場，為受獎學生勉勵打氣。

▲樂成宮希望透過獎助學金鼓勵學生努力向學，未來能在各行各業發光發熱。（記者林明佑翻攝）

樂成宮獎學金小組召集人常務董事莊錦聰表示，今年獎助學金依家庭條件與學制區分三種標準，包括低收入戶（7,000、6,000、5,000元）、中低收入戶（6,000、5,000、4,000元）及一般家庭（5,000、4,000、3,000元）；國小學童則統一為1,000元。希望透過媽祖慈悲精神，不僅減輕家長負擔，更讓學生懂得感恩與回饋，未來以善念回饋社會、幫助更多需要協助的孩子。

何敏誠董事長強調，雖然3,000至5,000元對部分家庭而言或許不多，但對另一部分學生卻可能是非常重要的鼓勵。他提醒，只要符合申請資格，務必注意每年8月下旬至9月上旬的申請期間，「不要錯過媽祖疼惜學生的這份心意」。