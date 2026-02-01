影/台中殯儀館師父疑醉駕遭大外割 網：法號「在地尚」

台中殯儀館旁昨（1月31日）晚間有輛賓士遭撞，駕駛想肇逃被大批憤怒的「少年仔」攔下，警方獲報趕來發現開車的竟是一名比丘，當場大外割壓制，網友笑稱這師父法號是否為「在地尚」。

該名頭上沒有戒疤的「出家人」造型男子，被警方過肩摔壓制上銬。 （圖／中天新聞）

目擊全程的民眾也將全程拍下po到Threads上，表示該名「出家人」疑似酒駕，迴轉時撞壞一輛賓士想落跑，當場被苦主的友人及路人們合力攔下，並且報案，警方來時這位頭上沒戒疤的「出家人」還不停閉眼不語裝傻，就是不回答警方盤問，也一直扭動身體想跑，最後員警當機立斷「大外割」將之壓制在地上銬。

該名頭上沒有戒疤的比丘，被大群年輕男子攔下，最後遭警方過肩摔壓制上銬。 （圖／中天新聞）

網友對這超跳tone荒謬一幕也議論紛紛：「荒謬到像AI」、「這位師父肯定服用了南無依託咪酯」、「法號：在地尚」、「法號：酒空」、「這是假師父吧」、「法師打團戰站這麼前面難怪被抓」。

男師父開車肇事。 （圖／中天新聞）

比丘被警方壓制的瞬間。 （圖／中天新聞）

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

