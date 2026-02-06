影/台中毒嫌被銬爽玩手機拍影片！ 警局認疏失開鍘

台中市發生一起嚴重的戒護管控疏失，一名涉嫌持有毒品的蔡姓男子在派出所偵訊室內，即便遭到逮捕上銬，仍能自由操作手機錄影，甚至將警方筆錄電腦畫面拍攝後上傳至公開社群平台。

蔡姓毒嫌被上銬，竟還在派出所偵訊室用手機錄影。（圖／翻攝自Threads）

事件起因於一名自稱警職同仁的網友在社群平台發文揭露，他在社群帳號看到一名男子因毒品案遭逮捕，但該男子被上銬後竟仍可公然使用手機，甚至拍攝駐地內部與筆錄內容。

原PO直指，派出所駐地嚴禁拍照，質疑當時坐在電腦前的警員完全沒有制止行為，並表示不解現場戒護人員究竟在做什麼，同時透過巡邏車編號推測事發單位隸屬於台中市警局。

蔡姓毒嫌還拍攝 電腦筆錄畫面 。（圖／翻攝自Threads）

台中市警五分局回應，本分局於2月5日上午7時35分處理民眾糾紛案，請29歲蔡男以關係人身分協助調查，後續員警另案查獲其涉嫌持有毒品，因員警未落實三安要求，且戒護過程中疏未妥善管控，致蔡男拍攝相關畫面上傳社群等情。

第五分局坦言，本案核屬偵辦案件管控疏失，已依規定懲處在案，並列為案例教育，後續將加強訓練。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

