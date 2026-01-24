影/台中民宅陽台玻璃遭鋼珠擊碎！ 警方積極偵辦中

台中市西屯區一處住宅陽台玻璃於1月19日下午遭人以鋼珠射擊毀損，初步調查顯示，現場有2處玻璃及汽車車身受損。台中市政府警察局表示，已於第一時間派員到場處理，並完成現場採證工作。

台中市西屯區一處住宅陽台玻璃於1月19日下午遭人以鋼珠射擊毀損，現場有2處玻璃及汽車車身受損。（圖／民眾提供）

警方指出，接獲報案後立即展開調查，目前已掌握相關跡證及特定涉案人士，正深入調查偵辦中，承諾將在最短時間內將犯嫌查緝到案。

台中市政府警察局強調，已主動向案發大樓住戶說明偵辦進度，並加強周邊巡邏與防制作為，呼籲民眾安心。警方表示，對於任何影響民眾生命與財產安全的不法行為，均採取零容忍態度，將依法嚴懲嚴辦，絕不寬貸。

台中市政府警察局強調，已主動向案發大樓住戶說明偵辦進度，並加強周邊巡邏與防制作為，呼籲民眾安心。（圖／民眾提供）

造成住宅陽台玻璃損毀的鋼珠。（圖／民眾提供）

鑑識人員已完成現場採證工作，警方正調閱監視器畫面，全力追查犯案者身分。目前案件仍在偵辦中，警方將持續追蹤調查，以維護社區安全。

