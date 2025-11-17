(影)台中深夜改管車「炸街」擾安寧！男子勸阻無果反遭球棒圍毆倒地

[Newtalk新聞] 台中西屯區今(17)日凌晨發生街頭暴力事件！一群男子在凌晨時間，無視當地居民擾亂安寧，在街頭開著多輛改管車來回繞行，造成居民苦不堪言。一名住戶因受不了噪音，下樓理論無果反遭多人持球棒當街圍毆，倒臥路中。





今日凌晨近2時許，一群男子開著多輛改裝轎車，在西屯路、寶慶街一帶瘋狂繞行「炸街」製造巨響，嚴重打擾深夜安寧。69年次的陳姓住戶因受不了噪音，下樓理論並持滅火器朝其中一輛車噴灑制止，惹怒對方，隨即遭趙姓男子為首的多人持球棒當街圍毆，陳姓住戶倒臥路中央滿身擦挫傷。警方獲報趕到時，陳男已倒地不起。員警立刻協助移至安全處並通知救護車送醫，所幸沒有生命危險。

台中市第六警分局表示，今凌晨1時50分接獲通報，指寶慶街50巷口有噪音滋擾與鬥毆情事，立即啟動快打警力，派出24名員警在10分鐘內抵達現場。警方透過車籍資料與周邊搜索，逮捕趙姓男子及同夥高姓(32歲)、周姓(20歲)、劉姓(23歲)、蔡姓(33歲)等5人，今早依傷害、聚眾鬥毆移送台中地檢署偵辦。





警方指出，這群人凌晨駕駛改管車瘋狂繞行，排氣聲響巨大，嚴重影響住戶休息，陳男不滿趙男等人行為，才會持滅火器上前制止。第六分局強調，對於夜間滋擾、危害公共安全的暴力行為，警方絕不寬貸，將持續強化巡邏與取締作為，全力維護市民夜間安寧及社區安全。











