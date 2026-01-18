影／台中火爆夫妻「吵到跳軌」 恐怖畫面全都錄

台中夫妻在台鐵車站大吵到跳軌。（圖／Threads＠_chvv11授權提供）





台鐵台中車站昨（17）日發生一起誇張事件，一對夫妻在月台上爆發口角，期間隨身物品掉落軌道，竟雙雙不顧安危跳軌撿拾，丈夫還在軌道上朝遠方丟擲手機，險些砸到無辜的路人。員警趕赴現場後，將男子拉上月台並制伏上銬，最終依《鐵路法》將夫妻倆函送。

Threads網友「_chvv11」表示，下班準備搭乘台鐵回家，沒想到就遇到一對正在吵架的夫妻，並將過程錄了下來。畫面中，男子臉色漲紅、整個人在軌道上，指著月台上的妻子說「你不要下來！」並罵了一連串的髒話，接著拿起手機猛力朝月台上丟擲，險些砸到原PO。月台上的站務人員著急地勸說男子，要他趕緊上來，但他仍失控地在軌道上怒吼，最終被員警制伏上銬。

鐵路警察局台中分局表示，昨日晚間9時45分接獲台中站站務員通報，指第一月台3車處有民眾跳下軌道，員警趕赴現場，發現有一對男女穿梭於軌道上，場面相當驚險。經查當事人為46歲岩男與44歲陳女，兩人為夫妻關係，在月台上爭吵期間隨身物品掉落軌道，竟雙雙跳軌撿拾，陳女在撿完東西後便爬回月台，岩男則是持續待在軌道生氣。

多名員警合力將岩男拉上月台，發現他處於酒醉狀態，且有傷人或自傷之虞，因此將其上銬。鐵路警察指出，這對夫妻已違反《鐵路法》第57條第2項規定，將依同法第70條第1項函請交通部裁處，可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

