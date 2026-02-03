影/台中狂男猛砸康是美門市 遭逮哭喊：放我一條生路

台中市昨（2日）晚間發生狂男跑進一間康是美門市，亂砸一通推倒貨架，貨品散落一地，嚇壞店內購物民眾，警方獲報趕來逮人，他竟失控哭喊：「放我一條生路」，精神狀況明顯不佳。

事發當下就在店內的民眾，也拍下驚悚畫面po上網，回憶起事發當下的狀況仍然心有餘悸，他表示當下跟姊姊逛到一半，「有一個人拿著兇器衝進來，狂砸猛砸、砸店員砸客人，幸好沒砸到我， 謝謝警察人民的保母，第一次遇到新聞報導的 攻擊事件發生在我身旁」，該「兇器」後來確認為安全帽。

第六分局永福派出所所長周炳旭，也對全案做出說明，表示事發時間是昨天晚上9點左右，地點在西屯區安和路上，當時獲報該間康是美門市遭人毀損，立刻派員警到場，對涉嫌男子依法逮捕，經查他現年49歲、姓趙，逮捕後偵訊完畢將依涉犯《刑法》毀損罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

警方獲報趕來制止。 （圖／中天新聞）

但警方也指出，在警局被偵訊時趙男通通答非所問、持續胡言亂語，精神狀態明顯不佳且不太穩定，也無法說明自己砸店的原因，當下被逮時更在店裡哭喊：「媽、媽」、「放我一條生路」，讓員警跟店內民眾全看傻。

