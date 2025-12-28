影/台中瑪莎拉蒂男酒駕自撞車頭爛 酒測一旁驚見辣腿妹

台中28日清晨5點多，一輛由惠中路往台灣大道三段方向行駛的瑪莎拉蒂轎跑，疑酒駕擦撞快慢車道安全島後再撞人行道的路墩才停下來，撞擊力道讓右側車頭、車輪毀損。

男子接受酒測，旁邊還站著一名短裙妹。(圖/中天新聞)

該起事故造成瑪莎拉蒂轎跑車的右側車頭、車輪毀損，駕駛座安全氣囊整個爆開，車上共有2男1女，其中副駕駛座男子因撞擊前擋風玻璃頭部受傷，意識清楚已送往醫院治療。

車禍現場。(圖/中天新聞，下同)

駕駛下車時渾身酒氣，甚至一開始還不配合警方酒測與警方大小聲，經由員警酒測發現他酒測值超標，警方即上銬帶回所偵辦，詳細肇事原因還需警方調查釐清。

廣告 廣告

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

延伸閱讀

宜蘭7.0強震完 台東清晨爆2震

太可怕！7.0強震後 新莊宏匯廣場前「地面裂開」

影/7.0強震夜高雄爆死亡車禍！1人慘成焦屍