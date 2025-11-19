影/台中男誤信女網友代領普發一萬騙走提款卡 馬國車手變裝提款被逮

行政院普發一萬政策，被詐團盯上成為詐騙手段，民眾千萬不能大意。在台中就有一名60歲男子，因為誤信女網友誆稱可以帶領普發一萬現金，結果竟然成為詐騙集團的人頭帳戶，淪為詐團幫兇。

台中男子誤信女網友可代領普發一萬現金，遭騙走提款卡，馬來西亞籍車手持張男提款卡提領贓款，最終被警方逮捕。（圖／警方提供）

根據了解，台中60歲張姓男子日前透過通訊軟體 LINE 結識一名女網友大談網路戀愛，女網友誆稱可協助代領政府普發一萬元現金，張男遂依指示將郵局提款卡及密碼以超商「交貨便」寄出。

馬來西亞籍車手還更換衣物，躲避警方追緝。（圖／警方提供）

張男將提款卡寄出後，在詐團擔任車手的馬來西亞籍男子，先於桃園某超商拿到張男提款卡後，隨即前往新竹市，將詐騙得來的9萬塊贓款提領一空。台中市五分局員警透過調閱監視器畫面，發現馬國車手，不只在異地拿取提款卡、提款，想製造斷點，阻礙警方追緝，更在犯案期間頻繁更換衣褲、外套及帽子，最終還是逃不過警網，男子被逮捕到案，全案將持續向上溯源追查詐團成員。

警方也提醒民眾，詐騙集團近來以假交友包裝，先取得被害人信任，再以「代領普發現金」、「協助申請補助金」等話術誘使民眾交付提款卡及密碼，使帳戶淪為人頭戶，民眾不僅財物遭詐，也可能觸犯刑責。尤其政府普發現金不會請民眾寄送提款卡及密碼，牢記防詐四不原則：1、不點擊可疑連結，2、不填寫個資帳號，3、不匯款任何費用，4、不轉傳陌生訊息；民眾領取普發現金請提高警覺，不要讓一萬元變成詐騙集團的獲利，如遇到疑似詐騙，請立即撥打 165 反詐騙專線查詢。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

