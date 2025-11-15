影／台中白衣女太靠近警戒線被勸導 下秒竟「跳下月台趴鐵軌」超失控
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨
台中新烏日車站13日深夜發生一起乘客跳軌事件，當時29歲阮姓女子在月台候車時，因站立位置超越警戒線，站務員見狀便上前勸導，沒想到阮女疑似因情緒不穩，先是當場失控，大聲叫囂要求對方道歉，接著轉身就往軌道下一躍，嚇壞現場所有人，所幸阮女同行的親友反應快，跟著跳下並將她拉離鐵軌。
後續由阮女家屬陪同送醫觀察治療，並無生命危險，儘管人平安無事，但她的危險行為已明顯觸法，鐵路警察局指出，其行為已違反《鐵路法》，將依法函請交通部裁處，最高可處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。鐵路警察局也藉此呼籲民眾珍惜生命，切勿以身試法，若有情緒困擾可尋求專業協助。
◎《FTNN新聞網》提醒您：危險行為請勿模仿！
