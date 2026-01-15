影/台中莒光新城13樓圍牆崩落！90歲獨居老婦驚險逃生

台中北區知名眷村社區「莒光新城」於14日深夜11點左右發生驚險意外！13樓頂層公共空間的紅瓦圍欄突然崩塌，數十斤重的石磚從高空墜落，砸中一樓民宅屋頂，導致鐵皮屋頂嚴重凹陷，冷氣室外機也慘遭毀損。幸運的是，屋內90歲獨居老婦毫髮無傷，成功躲過一劫。

台中北區知名眷村社區「莒光新城」於 14日 深夜11點左右發生驚險意外！（圖／翻攝畫面）

事發當時，附近住戶形容聲響如地震或爆炸般巨大，讓人驚魂未定。直到清晨出門才發現現場滿目瘡痍。經調查，掉落的紅瓦圍欄來自13樓公共空間，疑似因年久失修或結構問題導致大面積崩塌。一樓民宅損害嚴重，相關單位已介入調查，提醒大家居住環境的安全維護真的很重要！

獨居在一樓的90歲林姓老婦，意外發生時雖未受傷，但目睹慘況仍驚魂未定。家屬接獲通知後，立刻趕赴現場，擔憂建物結構安全問題，已緊急將老婦接走安置。家屬表示，幸好母親事發時正在屋內休息，若當時在室外走動，後果真的不敢想像。

針對這起外牆掉落的意外事件，社區賴姓幹事表示，掉落地點位於13樓屋簷的公共空間，相關財產損失將由管委會協調保險公司處理理賠。台中市建管處等相關單位已介入調查，正進一步鑑定外牆脫落的原因，同時全面檢視社區外牆是否存在其他潛在風險，確保居民出入安全無虞。

