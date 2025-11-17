影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆

台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。

目睹整起恐怖械鬥的民眾，也拍下影片po到Threads上，只見該位壯漢拿著滅火器跑向一輛白色轎車嗆聲，並且直接對著車頭噴灑，該車立馬大迴轉一圈，車內衝下來數名被激怒的89猴，全都拿著球棒，圍著壯漢就是一陣「招呼」，而該車還有其他「同夥」也開車到達現場，同樣拿著球棒衝過來，現場頓時演變成大規模械鬥。

警方逮捕主嫌趙男等5人送辦。 （圖／中天新聞）

壯漢最後寡不敵眾被打倒，但離奇地卻還不放棄，竟衝向白色轎車的駕駛座，疑似想拔鑰匙，只是沒想到白車內還有89猴沒下車，見壯漢如此「不屈不撓」，眾人持續持棒狂毆，最後壯漢倒地不起，身受重傷被送醫。

警方逮捕主嫌趙男等5人送辦。 （圖／中天新聞）

轄區警方第六分局西屯派出所，也對全案做出說明，表示今天凌晨1點50分就有接獲報案，地點在寶慶街50巷口，當下立即啟動快打警力，派遣24名員警火速趕赴現場，並逮獲5名嫌犯，逮回偵訊後依涉犯《刑法》傷害、聚眾鬥毆等罪，移送台中地檢署偵辦。

29歲趙男等人用來圍毆陳男的球棒等兇器。 （圖／中天新聞）

而外傳衝突發生原因，是因為該群以29歲趙男為首的89猴門，凌晨把車停在路邊「炸街」，聲響太吵才引發該位陳姓壯漢居民不滿，好言相勸不聽，才拿著滅火器上前噴灑跟怒斥，但也有另一說法傳出，有民眾爆料是因為雙方有債權糾紛，才會約在該處談判並發生衝突，不少民眾也質疑「像約好的，不然怎麼剛好那麼多人」警方目前持續釐清案發的確切原因中。

