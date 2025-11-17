影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。
目睹整起恐怖械鬥的民眾，也拍下影片po到Threads上，只見該位壯漢拿著滅火器跑向一輛白色轎車嗆聲，並且直接對著車頭噴灑，該車立馬大迴轉一圈，車內衝下來數名被激怒的89猴，全都拿著球棒，圍著壯漢就是一陣「招呼」，而該車還有其他「同夥」也開車到達現場，同樣拿著球棒衝過來，現場頓時演變成大規模械鬥。
壯漢最後寡不敵眾被打倒，但離奇地卻還不放棄，竟衝向白色轎車的駕駛座，疑似想拔鑰匙，只是沒想到白車內還有89猴沒下車，見壯漢如此「不屈不撓」，眾人持續持棒狂毆，最後壯漢倒地不起，身受重傷被送醫。
轄區警方第六分局西屯派出所，也對全案做出說明，表示今天凌晨1點50分就有接獲報案，地點在寶慶街50巷口，當下立即啟動快打警力，派遣24名員警火速趕赴現場，並逮獲5名嫌犯，逮回偵訊後依涉犯《刑法》傷害、聚眾鬥毆等罪，移送台中地檢署偵辦。
而外傳衝突發生原因，是因為該群以29歲趙男為首的89猴門，凌晨把車停在路邊「炸街」，聲響太吵才引發該位陳姓壯漢居民不滿，好言相勸不聽，才拿著滅火器上前噴灑跟怒斥，但也有另一說法傳出，有民眾爆料是因為雙方有債權糾紛，才會約在該處談判並發生衝突，不少民眾也質疑「像約好的，不然怎麼剛好那麼多人」警方目前持續釐清案發的確切原因中。
離警局1公里炸街亂棒打運將！議員轟「他們不怕妳」 盧秀燕：決不寬貸
台中市西屯區西屯路二段、寶慶街50巷口今(17)日凌晨1點50分左右，出現多輛改裝車狂飆「炸街」放鞭炮，一名45歲陳姓男子被吵到睡不著，氣到持滅火器上前理論驅離，卻反遭「球棒隊」6名男子輪番痛毆倒地。台中市議會上午進行定期會市政總質詢，市議員朱元宏、陳俞融、陳淑華關心西屯深夜聚眾鬥毆事件，怒嗆「炸街車看起來不怕執法」，對此，市長盧秀燕表示，「強力執法，鬧事決不寬貸」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
被炸街車隊吵醒！「正義運將」持滅火器驅離 遭6人亂棒圍毆90秒傷勢曝
台中市西屯區西屯路二段、寶慶街50巷口今(17)日凌晨1點50分左右，出現三輛改裝車狂飆「炸街」放鞭炮，住在附近的45歲陳姓男子被吵到睡不著，持滅火器上前理論驅離，卻遭6名男子持球棒輪番痛毆，導致手骨折、頭部縫了15針，因頭部受到重擊目前還在住院觀察。家屬表示，陳男跑完計程車回家睡覺，凌晨1點多卻被炸車的聲響吵醒，才會氣憤拿滅火器上前勸阻，不料被打到全身傷，家屬痛批歹徒簡直沒人性。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
不滿轎車深夜炸街！ 男持滅火器狂噴 反遭球棒隊圍毆
不滿轎車深夜炸街！ 男持滅火器狂噴 反遭球棒隊圍毆

台中市西屯區，發生囂張圍毆打人！今天（17日）凌晨兩點左右，一名男子，疑似因為不滿路上車輛來回炸街，被吵的無法休息，便拿滅火器前去理論，沒想到意外爆發衝突，男子先拿滅火器噴車，反遭對方拿球棒痛毆，甚至出現多名同伴助陣，演變成圍毆事件。改裝車猛踩油門，只見男子站在路中間，拿起滅火器，就是對白色車輛一頓狂噴，白車駕駛，瞬間氣炸，一個迴轉停在同伴車後，接著下車，拿起球棒，對著男子狂砸猛K，同伴見狀，立刻上前助陣。多人圍毆，男子瞬間被打趴在地，好不容易找到空檔，想躲到車上暫時避難，一群人，卻上前，將他堵在車裡，繼續暴打。被打男子，搖搖晃晃走下車，這時，警察來了。一群人聽見鳴笛聲，一改囂張行徑，瞬間鳥獸散，警方到場時，被害人傷勢過重，體力不支，癱倒在馬路。事發在17日凌晨2點左右，台中市西屯區寶慶街，深夜時分，居民進入夢鄉，路上卻出現一群人開著改裝車，乒乒乓乓，來回炸街，被害人疑似因為不滿他們太吵，拿滅火器，下樓理論，卻慘遭痛毆。一大群人，深夜囂張炸街擾民，住戶單槍匹馬勸阻，結果落得遍體鱗傷。
治安亮紅燈！ 改裝車炸街痛毆男子 8人落網疑是討債集團
中部中心／綜合報導持續追蹤台中市這起囂張群毆事件，被打的45歲陳姓男子，是一名小黃運將，被打到全身擦挫傷，警方到場，在附近逮捕到5名犯嫌，事發10小時後，也將跑掉的3名嫌犯，通通逮捕歸案，據了解，他們疑似是為了討債，才會在附近炸街威嚇，台中治安亮起紅燈，也成為議會質詢焦點。男子全身是血，癱坐在地，幸好意識還算清楚，緩緩闡述事發原因，但是大哥你渾身都是傷，送醫比較要緊。不滿改裝車深夜炸街！ 男噴滅火器驅趕遭圍毆＂滿身血＂看似對答如流，但到了醫院治療後發現，這群惡煞，下手真的太狠。家人講到，好心痛，兒子被多人圍毆，傷勢嚴重，送醫治療，而警方這邊，同步展開追緝。男子臉貼地，雙手被警方壓制，另一條路上，也出現搜索畫面，在車上被搜出球棒，還一臉理所當然，他也是其中一位涉案人士，員警在附近，一共逮到5名犯嫌，事發大約10小時後，也將在逃的3名嫌犯，8人全數落網。17日凌晨2點多，這一群人，疑似是因為和附近住戶，有債務糾紛，才會在深夜炸街威嚇，卻意外爆發群毆事件，據了解，涉案成員分別有詐欺、毀損、毒品前科，當街打人，目無法紀，台中治安亮起紅燈。疑討債集團！深夜炸街.圍毆住戶 警逮8嫌以組織犯罪偵辦（圖／翻攝畫面）涉案8人，疑似是討債集團，隨車都帶武器，警方還要查幕後是誰糾眾教唆。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：台中治安亮紅燈！改裝車深夜炸街痛毆男子 8人落網疑是討債集團 更多民視新聞報導20歲女騎士囂張炸街 車上驚現「挑釁字眼」遭警開罰聲響炸街擾民！ 雲林改裝車囂張拆車牌暗夜飆速桃園市府圓環驚傳墜樓案 中年男子無生命跡象搶救中民視影音 ・ 56 分鐘前
