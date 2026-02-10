影/台中警犬隊穿梭酒店嗅毒品！UU辣妹忍不住撫摸

台中市「加強重要節日安全維護工作」昨（9）日正式啟動，將持續至2月23日。台中市警五分局針對轄區酒店、KTV、舞廳及電子遊戲場等治安顧慮場所展開高強度臨檢行動，其中警犬隊派出的「LaLa」與「Dottie」兩隻警犬成為現場最大亮點，牠們在酒店小姐與舞小姐間穿梭嗅聞違禁品時，萌樣讓數名女子忍不住伸手撫摸，直呼「好可愛喔！」

台中市警五分局臨檢酒店、KTV等場所，警犬「LaLa」與「Dottie」成焦點，穿梭嗅聞違禁品時萌翻全場，讓酒店小姐直呼「好可愛！」。（圖／翻攝畫面）

此次春節前安全維護工作由台中市警五分局副分局長帶隊，前往轄區內各類娛樂場所及重要道路口執行高密度臨檢及路檢勤務。分局長劉明興對春節前治安與交通安全高度重視，特別規劃持續執行擴大臨檢及取締酒駕專案，以確保市民安全。

警方表示，本次勤務結合市長關注的「馬上安全」春節酒測專案，執行期間從即日起至農曆元宵節止。透過各項擴大臨檢路檢勤務，加強取締酒駕行為，掃蕩「醉」犯，讓民眾能立即感受到交通與治安的安全保障。這項行動也象徵著馬年伊始，警方即以高密度酒測與治安作為，守護市民全年的交通與治安平安。

本次勤務結合市長關注的「馬上安全」春節酒測專案，執行期間從即日起至農曆元宵節止 。（圖／翻攝畫面）

為展現強大執法力道，五分局特別集結「北屯守護者聯盟」，包括警犬隊、憲兵隊、義警、民防及社區守望相助隊等單位共同參與。整體行動共動員62名人力，分組同步在各臨檢場所及路檢點執行任務，有效震懾不法行為。

整體行動共動員62名人力，分組同步在各臨檢場所及路檢點執行任務，有效震懾不法行為。 （圖／翻攝畫面）

警犬隊派出的「LaLa」與「Dottie」在執行嗅聞任務時，不僅展現專業訓練成果，其可愛形象也為嚴肅的臨檢行動增添了一絲溫馨氛圍，成為此次行動中最受矚目的焦點。

警犬隊派出的「LaLa」與「Dottie」。 （圖／翻攝畫面）

