影/台中警界悲劇！員警釣魚失聯「魂斷彰化海灘」

彰化縣伸港鄉的十股海域發生一樁悲劇，有位台中的員警昨（17）日下午跟朋友前往該處釣魚時，在漲潮回程中溺水失聯，警消、海巡等單位大隊人馬搜尋，今早發現他的屍身。

搜救畫面。（圖／警消提供）

據查死者是60歲，在台中市當警察的魏姓男子，彰化縣消防局昨天下午4點35分接獲警方轉報後，立刻派遣伸港分隊人車，合計7名消防員、3輛消防車、1輛救護車、2艘救生艇、1台無人機趕往，現場有找到魏男的轎車。指揮官由伸港分隊長林彥銘擔任。

搜救畫面。（圖／中天新聞）

海巡署、彰化縣救難協會也各派出5車1艇10人、4車1艇9人趕往支援，但至晚間7點左右，天色變暗、風速過強，無人機無法升空，海巡署的直升機也因能見度不足停止偵察，昨天搜救行動因此先暫停。

搜救畫面。（圖／中天新聞）

今早6點20分，該處的蚵農通報海巡人員，表示在離岸邊1.4公里處發現一名男子倒臥，疑似就是魏姓男子，家屬馬上搭著蚵農船隻前往，抵達該處後確認就是魏姓員警，但已明顯死亡，消防隊跟海巡人員共使用長背板把遺體放上，接著徒步涉水將之搬回岸邊，整起搜救行動在今天上午6點30分結束，轉交轄區警方處理跟報請檢察官、法醫相驗釐清死因。

搜救畫面。（圖／中天新聞）

搜救畫面。（圖／中天新聞）

搜救畫面。（圖／警消提供）

搜救畫面。（圖／警消提供）

