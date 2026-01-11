影/台中資源回收廠「爆炸狂燃」！火舌「燒到跟電桿一樣高」

台中市昨（9日）深夜發生慘烈火災，有間鐵皮結構的資源回收廠不明原因整間狂燃，火舌狂竄燒到跟電線桿一樣高的恐怖畫面也曝光。

火災現場。 （圖／中天新聞）

整起火災狀況一度危急，在窄巷內火舌燒到跟電線桿一樣高的畫面怵目驚心，所幸在深夜10點56分撲滅，無人受傷受困，不過整間回收廠已經全部燒光，經查現場是1層樓高的鐵皮建物，屋內放置回收物品及雜物起火燃燒，燃燒面積100平方公尺，附近路邊停放的幾輛機車也慘遭波及，起火原因目前正由火調人員調查中，

火災現場。 （圖／中天新聞）

而對於這起火災是否有產生相關有害物質，台中市環保局今天表示，昨天晚上火災現場的風向是偏北風，下風處及附近巷弄皆可能會有異味情形發生，提醒在火災現場附近的居民要關閉門窗，環保局會持續監控空氣品質，並掌握附近空氣品質測站及空氣盒子之監測數據，請民眾不用恐慌。

