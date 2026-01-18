影/台中車站出事！夫妻吵架後「先後跳軌」

台中車站昨（17日）發生驚悚一幕，有對夫妻吵架吵到手機跟背包都掉到鐵軌上，2人竟然先後跳下去撿，丈夫當下還是喝醉的狀態，接連跳了2次，警方也依法將這位離譜的夫妻送辦。

疑似酒後行為失控的男方，一共跳軌撿東西2次，還隨意把手機往月台上丟差點砸到人。 （圖／爆料公社）

據警方調查，嫌犯是岩姓男子跟陳姓妻子，岩男酒後跟妻子吵架，他的背包跟女方的手機不慎掉落軌道，2人為了把東西撿回來，先後跳下月台跑到鐵軌上撿拾，警方獲報後先將岩男拉回月台，因為其酒醉又站不穩，處理員警為了避免其有生命危險，當下依法對其施行保護管束，並同步通報站務人員協助處理現場狀況

結果連妻子都跳下鐵軌去撿東西，危險舉動令人捏把冷汗。 （圖／翻攝ling_153devil的Threads）

但夫妻倆違法是事實，鐵路警察局指出他們已經違反反《鐵路法》，將分別依第57條第2項及第70條第1項規定，函請交通部裁處，最高可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

