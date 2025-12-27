影/台中轎車迴轉釀連環撞！65歲騎士骨頭外露搶救中

台中市北區北屯路與梅亭街口26日傍晚發生嚴重交通事故，一輛自小客車迴轉時與對向直行機車發生碰撞，導致後方另一台機車閃避不及摔車，65歲蘇姓男騎士腳部骨頭外露，一度失去生命跡象，經搶救後恢復心跳但仍在治療中。

自小客車迴轉時與對向直行機車發生碰撞。（圖／中天新聞）

38歲陳姓男子昨日17時40分駕駛轎車行經台中市北區親親戲院前路口準備迴轉，與對向直行的21歲沈姓女騎士發生碰撞。後方的蘇男因閃避不及摔車，並往前滑行數公尺，造成嚴重傷勢。

車禍現場。（圖／中天新聞）

警消抵達現場時，發現蘇男意識模糊，腳部有開放性骨折，送醫途中已經無生命跡象。沈女騎士腳部則有擦挫傷，其餘人員均無受傷。

現場畫面。（圖／中天新聞）

第二分局呼籲，轉彎或迴轉車輛應確實停讓直行車輛，並再次確認左右後方來車後再行駛。行經路口務必減速慢行、保持安全距離，避免臨時變換車道，用路人應遵守交通規則、互相禮讓，共同守護行車安全。

