影/台中醉漢街頭揮平底鍋嚇壞市場民眾 警冷靜破局獲讚

台中市西屯區光明市場日前中午發生一起醉漢鬧事事件，一名張姓男子滿身酒氣在市場車道徘徊，手持物品揮舞並大聲咆哮，讓正在買菜的婆婆媽媽及路過民眾驚慌失措，有民眾擔心「是不是要打人了」，緊急撥打電話報警。

一名男子滿身酒氣在市場車道徘徊，手持物品揮舞並大聲咆哮 。（圖／警方提供）

第六分局西屯派出所接獲報案後火速趕抵現場，發現張男情緒已明顯失控，整個人酒氣沖天且嘴裡胡言亂語。員警試圖靠近了解情況時，張男突然情緒激動，不僅大吼大叫，還一步步朝員警逼近，讓周圍路人見狀紛紛後退逃竄，現場氣氛相當緊張。執勤員警在保持安全距離的情況下，持續喝令張男放下手中物品並冷靜配合，然而對方情緒非但沒有緩和，反而愈發激動。考量光明市場人潮眾多，若處置不當恐怕傷及無辜民眾，警方立即通報支援警力前來協助。

張男情緒激動 。（圖／警方提供）

警方到場處理， 趁其不備時合力上前將其壓制在地 。（圖／警方提供）

支援警力抵達後，員警趁張男不備時合力上前將其壓制在地，迅速隔離其手中的「武器」，並將人安全帶回西屯派出所。整個過程未造成其他民眾受傷，原本虛驚一場的市場也逐漸恢復秩序，讓在場民眾鬆了一口氣。

第六分局對此表示，對於任何危害公共安全、影響社會秩序的行為，警方都會第一時間介入、果斷制止。警方也呼籲民眾，如果發現現場有警察正在執行公務，請保持安全距離，以策自身安全。

