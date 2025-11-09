影/台中醉辣妹開BMW成「行動神主牌」！撞3車還衝上人行道

行動神主牌差點讓別人家也領神主牌！台中市今（9日）發生酒駕肇事的慘烈車禍，有位辣妹在家喝得醉茫茫，竟還開車出門，結果撞擊3車還衝上人行道。

車禍現場。（圖／中天新聞）

轄區警方指出，事發地點在東山路一段西向，事發時間約在凌晨2點左右，肇事的47歲沈女，當時開著BMW行經該處時，連續撞擊停在路邊的2輛車、1輛機車，她全身也受到多處擦挫傷，獲報後旋即會同救護人員、消防隊趕往。

車禍現場。（圖／中天新聞）

而員警抵達後先將沈女送中國醫藥大學附設醫院治療，在醫院檢測發現她酒測超標，當場依涉犯公共危險罪現行犯逮捕，偵訊後移送台中地檢署偵辦，BMW車也當場拖吊扣在保管場。

車禍現場。（圖／中天新聞）

據了解沈女是在家裡喝完酒才出門，警方也呼籲民眾，飲酒後切勿駕駛車輛，酒駕除危及自身與他人安全外，亦將面臨刑事、民事責任與交通罰則等後果，請民眾切勿心存僥倖，得不償失

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

