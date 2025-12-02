影/台中霧峰公車爆胎衝分隔島再逆撞拖吊車 3傷

這兩天公車事故頻傳已有3起！新北市新店區昨天（1日）才發生公車臨停路邊遭警車追尾，今天（2日）上午7點發生司機疑似恍神釀公車撞斷路。而另外下午3時1分，台中市霧峰區中正路，一輛台中客運公車疑似爆胎失控，向左橫越分隔島衝向對向停路邊的拖吊車，波及路邊停白色轎車，造成公車司機、拖吊車司機及公車乘客共3人受傷，所幸3人意識清醒，送醫治療，均無生命危險。

台中霧峰今日發生一起車禍，公車疑似爆胎失控，撞上路邊吊車。（圖／警方提供）

台中市消防局於下午3時1分獲報，霧峰區中正路410號發生車禍事故，救護人員於下午3時10分到場，現場共計3名傷患。警方調查，45歲的公車司機陳男駕駛公車載運18歲乘客王男，沿中正路往草屯方向行駛途中，疑似因爆胎失控衝向對側車道，與正好路過由38歲陳男駕駛的拖吊車發生碰撞，並波及停放在路邊的1輛白色轎車，龐大的公車車體一度把路面阻隔。

台中霧峰今日發生一起車禍，公車疑似爆胎失控，撞上路邊吊車，造成3人受傷送醫。（圖／警方提供）

消防隊員到場後立即展開搶救行動，公車司機陳男及拖吊車司機一度受困在駕駛座上，經消防人員分別救援後順利脫困。消防局說明，公車司機陳男胸口瘀傷、左腳外傷；車上乘客王男頭部受傷；拖吊車駕駛王男則右腿骨折，3人皆意識清楚，緊急送往亞大附醫治療。車上乘客雖然飽受虛驚，所幸僅受輕傷。

目前酒測值有待檢驗，詳細的案發經過及肇事原因，交由霧峰警方及交通警察大隊進一步釐清分析研判。

