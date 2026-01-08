影/台中露營車行大火 員工急開百萬車逃離

昨（8）日晚間9時40分許，位於台中市環中路上的德國歐馬露營車後方維修廠傳出火警，多部車輛陷入火海，由於現場是鐵皮連棟建築，火勢在裡頭不斷悶燒連鐵皮都燒紅，並不時傳出爆炸聲。

維修廠火警 。（圖／中天新聞）

消防隊獲報後緊急出動鄰近11個分隊到場支援 。（圖／中天新聞）

消防員灌救。（圖／中天新聞）

消防隊獲報後緊急出動鄰近11個分隊到場支援，由於隔壁是一間中華大家功德會，火勢迅速蔓延，消防人員趕忙拉水線灌救，並用破壞器材將鐵皮鋸開，就連露營車廠的營業大廳也冒出濃煙，車廠人員迅速將裡頭價值數百萬的露營車一一開走，防止損失加大。車廠業者無奈表示不知道起火原因，「知道就不會發生了」，所幸當時維修廠已無員工。

廣告 廣告

火勢迅速蔓延，消防人員趕忙拉水線灌救 。（圖／中天新聞）

隔壁是一間中華大家功德會 。（圖／中天新聞）

車廠人員迅速將價值數百萬的露營車一一開走，防止損失加大 。（圖／中天新聞）

火勢在一個半小時左右獲得控制，所幸沒有造成人員傷亡，不過現場被救出的一隻小黑狗受到驚嚇，被綁在樹旁不斷發抖。詳細起火原因及損失正由警消調查中。

延伸閱讀

F-16V飛官辛柏毅夜訓失聯 監委申請自動調查

影/棋牌社掛羊頭賣狗肉暗藏賭場 警突襲逮23人

機車逆向闖國道3號！騎士當場遭貨車輾死