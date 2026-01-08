影/台中露營車行大火 員工急開百萬車逃離
昨（8）日晚間9時40分許，位於台中市環中路上的德國歐馬露營車後方維修廠傳出火警，多部車輛陷入火海，由於現場是鐵皮連棟建築，火勢在裡頭不斷悶燒連鐵皮都燒紅，並不時傳出爆炸聲。
消防隊獲報後緊急出動鄰近11個分隊到場支援，由於隔壁是一間中華大家功德會，火勢迅速蔓延，消防人員趕忙拉水線灌救，並用破壞器材將鐵皮鋸開，就連露營車廠的營業大廳也冒出濃煙，車廠人員迅速將裡頭價值數百萬的露營車一一開走，防止損失加大。車廠業者無奈表示不知道起火原因，「知道就不會發生了」，所幸當時維修廠已無員工。
火勢在一個半小時左右獲得控制，所幸沒有造成人員傷亡，不過現場被救出的一隻小黑狗受到驚嚇，被綁在樹旁不斷發抖。詳細起火原因及損失正由警消調查中。
延伸閱讀
F-16V飛官辛柏毅夜訓失聯 監委申請自動調查
影/棋牌社掛羊頭賣狗肉暗藏賭場 警突襲逮23人
機車逆向闖國道3號！騎士當場遭貨車輾死
其他人也在看
F-16飛官辛柏毅失聯！家屬心碎求問事宮廟：無論存活與否、只想再見一面
本月6日晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時突然失聯，目前軍方已大規模搜索中，希望能儘速找到人，而飛官辛柏毅家屬也非常焦急，甚至於Threads發文，詢問網友推薦的花蓮宮廟，難過表示「只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，只想再見他一面」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 29
「家屬咆哮護理師」不算醫療暴力 北榮院長怒批：我很不服氣
家屬咆哮台北榮總護理師卻判定不構成醫療暴力，台北榮總院長陳威明直言對判決強烈不滿。他直言「司法如此判決，我真的很不高興，實在不以為然」，雖然自己不是學法律的，無法對判決進行評論，但深感不解司法為何這樣判，內心真的不舒服、很不服氣、很不爽。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117
勞保年金65歲才領吃大虧？「最佳請領年齡」落在這 達人教1招：退休族多領百萬
為因應人口高齡化的趨勢，勞保老年年金的法定請領年齡將在2026年起正式從64歲上修至65歲，這代表民國51年（1962年）以後出生的勞工，需要等到65歲才能領取全額勞保老年年金，不過雖然年齡延後1歲，但個人仍可以選擇是否提前領或延後請領，最多增減20％，如果延後5年則可以領到120％全額年金，這也讓不少屆齡的勞工非常苦惱。對此，勞保達人張秘書在影片中分析最佳......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 9
涉罷綠偽造連署！黃呂錦茹再赴北院開庭 被問「這一題」反應曝
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導國民黨前台北市黨部主委黃呂錦茹，去年（2025）在罷免綠委吳思瑤、吳沛憶案中涉嫌偽造連署，不僅被北院裁定羈押禁見，更被北檢偵結起訴，而她在首度開庭時全部認罪，並聲請具保停押，事後被北院裁定1千萬元交保，並左腳配戴電子腳環監控等措施。如今，黃呂錦茹今（7）日上午再度前往北院開庭，面對記者提問是否希望解除腳環時，黃呂錦茹的反應也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 9
中榮爆「廠商無照執刀」！遭控醫喊「內鬥真可怕」公開1畫面
生活中心／巫旻璇報導台中榮總神經外科近日遭指控，疑似多年來放任未具醫事資格的醫材廠商人員進入手術室，甚至在脊椎內視鏡微創手術中實際接觸手術流程，相關情況恐已持續近三年，受影響病患人數估計超過180人。其中一名被點名的醫師，在社群平台上頗具知名度，追蹤人數達5.6萬人，昨（7日）也透過發文回應，引來外界聯想。民視健康長照網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
對神明不敬! 男闖城隍廟"抽打天公爐" 警調監視器追查
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導全台首邑縣城隍廟，遭人惡意在深夜，破壞五營令旗、黑令旗和天公爐等設施，監視器拍下這名男子，粗魯的破壞廟外物品的景象。廟方大為光火，嚴厲指責這樣的破壞行為，目前警方也已經調閱附近監視器追查中。男子破壞縣城隍廟前神器，警方調閱監視器影像追緝中！（圖／民視新聞）監視器拍下，男子手持長長的竹棍，先是用力的抽打廟前執事排仗，一鞭一鞭的都打在龍頭上，接下來又走往黑令旗，又是一陣猛打，最後還走向廟門口的天公爐，對著爐身亂打一通，其實在這一連串的動作前，男子還先去騷擾了，廟旁的五營令牌。廟前五營令牌、黑令旗、天公爐，都遭怪異男子持竹棍鞭打。（圖／民視新聞）時間是深夜，這名男子最後還把黑令旗整個扯斷，翹著二郎腿在廟前休息。廟方是隔天發現調閱出監視影帶，這才發現竟然有這等膽大妄為的行為出現。廟方對這樣的破壞行為也是百思不解，也確認這名怪異男子，不是熟識的信徒，通報警方處理。廟方懷疑男子身心狀況有問題，不過也有民俗專家認為，恐怕是五營兵馬有話要說。廟方表示縣城隍創建於清康熙年間，有三百多年歷史，也是重要的地方信仰中心，第一次遇上這樣的破壞事件，也希望警方能盡速找到男子，釐清原因。原文出處：對神明不敬! 男闖城隍廟"抽打天公爐" 警調監視器追查 更多民視新聞報導春節將至！桃園287宮廟響應「環保祭祀」營造永續宗教環境幫女子「打開心結」神壇前猥褻！廟祝辯：王母娘娘指示詹惟中抽國運「下下籤」被炎上！怒改PO文反嗆：有病快看醫生民視影音 ・ 15 小時前 ・ 1
超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為
社會中心／莊立誠 黃啓豪 新北報導位在新北市板橋區的湳雅夜市裡，接連發生竊案，受害的都是同一間超商！大夜店員在盤點貨物時，發現店裡少了好幾張悠遊卡，就連民眾的包裹也少了好幾件，店員調閱監視器，發現有一名竊嫌，兩度入內行竊，沒想到，他食髓知味，第三度到店裡，馬上被店員認出來，最後在熱心民眾協助下，順利抓人。夜市裡，2名身材魁武的男子，雙手架住穿著黑色外套的女子，只見這名女子，還不斷反抗，引起民眾議論紛紛。就怕是當街擄人案，圍觀民眾趕緊報警。超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為。（圖／民視新聞）警方獲報到場，進到便利商店裡，原來被架住的，是一名竊嫌，而這兩名彪形大漢，是英勇逮賊的熱心民眾。事發就在新北市板橋區湳雅夜市裡，超商大夜店員盤點貨物時發現，店裡有好幾張悠遊卡，以及民眾的包裹，不翼而飛，財損總共7萬8千多元。調閱監視器後才發現，以為是一名留著長髮、綁辮子的女竊賊，抓到人之後，才知道他是男的，29歲的何姓男子，在週一傍晚，以及凌晨時，兩度入內行竊。就在這名竊嫌，再度來到便利商店時，馬上被店員認出來。在兩名熱心民眾的協助下，順利逮人。超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為。（圖／民視新聞）板橋警分局板橋派出所副所長林恒毅：「係因何姓犯嫌於日前至夜市內超商，竊取約新台幣7萬餘元包裹，又於昨日晚間返回超商時，由大夜店員認出並追呼抓捕，在場熱心民眾協力抓捕犯嫌。」這名何姓嫌犯再事後，坦承犯行，挑在人來往的夜市下手行竊，下場就是被依法送辦。原文出處：超商悠遊卡、包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為 更多民視新聞報導全力搜救辛柏毅 賴清德盼全民集氣：祈禱他能平安歸來桃園公布2026首波酒駕累犯 15人姓名、照片曝光廟會百元互動惹議！與內褲辣妹「埋頭吸奶味、摸屁股」影外流民視影音 ・ 19 小時前 ・ 1
飛官辛柏毅夜訓失聯！親友急喊：拜託撐下去
[NOWnews今日新聞]花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）昨（6）日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘逃生，國軍正展開海空救援，這...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 30
高階警婚外情！還和議員「搶女人」飾2角討1千萬 淚：做出幼稚的事
前台南市警察局秘書室主任莊武能，涉入婚外情三角戀，2022年一人分飾兩角，傳訊息勒索新竹縣議員1千萬元，並相約在尖石溫泉會館見面，警方到場逮人時，莊武能還開車衝撞自家人，一審強制罪判刑6年。莊武能上訴二審，日前辯論終結，莊武能在法庭上講到哽咽，強調「我不是一個不重視名譽的人」，爭取無罪，全案將於2月10日宣判。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2
板橋拖板車違規右轉釀禍! 7旬婦左大腿骨折送醫不治
社會中心／李豫翰、蔡承翰 新北報導駕駛一個違規念頭，奪走老婦人一條命！新北市板橋文化路跟民生路口，上午發生一起死亡車禍，一名拖板車的張姓駕駛，要把車開回花蓮，由於路不熟，結果違規右轉，撞上騎著自行車的70歲卓姓婦人，導致她左大腿骨折，緊急送醫急救後，還是回天乏術，宣告不治。拖板車路口準備要右轉，沒想到下一秒，竟然直接撞上一名騎腳踏車的婦人，她整個人被捲進車底，動彈不得。警消獲報，火速趕抵，利用器具將人救出，被壓在車下的卓姓婦人意識還算清楚，因為事發當下有醫護人員正好經過，立刻上前幫忙急救。七旬老婦人左大腿骨折，被緊急送醫搶救，但送醫後狀況惡化，最終宣告不治。板橋拖板車違規右轉釀禍! 7旬婦左大腿骨折送醫不治（圖／警方提供）說有注意，卻還是發生憾事，事發在8號上午10點多，新北市板橋文化路二段跟民生路口，肇事的張姓駕駛要把車開回花蓮，供稱對路不熟，加上拖板車太大，彎不進專用右轉道，才會選擇違規，沒想到發生悲劇。板橋拖板車違規右轉釀禍! 7旬婦左大腿骨折送醫不治（圖／警方提供）警方下午跟業者回到現場，把腳踏車帶回，可以看到輪框被壓到變形，警方後續以過失致死將張姓駕駛送辦，違規右轉則被開罰600元罰鍰，只因為路不熟，就貪快違規，奪走老婦人一條命。原文出處：板橋拖板車違規右轉釀禍！ 7旬婦遭撞左大腿骨折送醫不治 更多民視新聞報導桃園A8驚傳持刀男子！網友上網發文「希望平安」 警方：僅為鐵尺F-16失事落海！全力搜救辛柏毅 卓揆請國防部「做1事」目的全說了板橋死亡車禍！拖板車違規右轉「直撞腳踏車」！騎士困車底傷勢惡化搶救不治民視影音 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
F-16辛柏毅「飄移軌跡」模擬曝！落點恐在這一帶 搜救不限72小時
6日我空軍花蓮基地一架F-16戰機在執行夜航訓練時，突然陷入空間迷向，於花蓮縣豐濱鄉外海失聯，29歲上尉飛官辛柏毅當下疑似跳傘逃生後墜海，目前仍在協尋當中。就有網友以OpenDrift模擬，推算出辛柏毅可能的「漂流點」，希望提供船家、軍方參考。國防部昨（7）晚也表示，搜救不會受限72小時，會全力搜救辛柏毅上尉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
冬天也有虎頭蜂！田間除草遭蜂襲4人傷…他最慘「螫20多下」插管治療中
苗栗頭屋鄉發生虎頭蜂螫人意外，昨日（7日）上午9時許，一名胡姓男子在田間除草時，疑似驚動虎頭蜂群遭攻擊，胡男家屬聽到聲響來幫忙也受傷。救護人員到場時，胡男4人已遭蜂群螫傷，其中胡男被螫了20多處傷口，出現嚴重過敏反應，無法呼吸，被緊急送醫，目前仍在插管治療中。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發表留言
女騎士路中撿狗罐罐.遭疑闖燈轎車撞 駕駛趁亂肇逃
屏東縣 / 綜合報導 屏東有名女騎士，騎車過程中發現所載的狗罐罐掉了，於是她就在路口處停下，跑到馬路中央撿拾掉落的狗罐頭，沒想到卻被疑似闖紅燈左轉的轎車直接撞上受傷送醫，但肇事駕駛下車後卻謊稱要載騎士送醫，隨後趁亂開車逃離現場，警方獲報展開追查。路口處，散落許多罐頭，一名騎士將機車停妥後，小心翼翼走到路中央，彎腰開始撿拾，旁邊行經的車輛，擔心會撞到他，都刻意放慢速度，但這時一輛要左轉的轎車，疑似先闖紅燈急著轉彎，結果一過彎就撞到人，騎士當場被撞飛到人行道上，駕駛緊急踩剎車。記者VS.目擊民眾說：「腳受傷，(喔腳有受傷)，對，後來救護車來就載走了。」附近攤商說：「他沒有注意到紅綠燈，這裡常常，他們有時候也是也有翻車，什麼(車禍)都有。」事發就在屏東市忠孝路與廣東路口，當時女騎士停下來，是為了要撿掉落路面的狗罐頭，卻遭左轉汽車撞上受傷，沒想到肇事駕駛，沒留在現場處理，反倒開車逃逸。目擊民眾說：「很危險啊，很多車子啊，也沒有人要讓啊，喔那位(肇事駕駛)都沒下車耶。」屏東分局第五組巡官林延諭說：「肇事駕駛下車偽稱欲載其就醫，隨後竟趁隙駕車逃逸，警方已調閱監視器畫面，掌握車主身分。」實際開車，用第一視角來看，行人走到A柱前方，就成為駕駛視線盲區，如果沒特別留意前方車況，很容易發生意外，這一回駕駛疑似因為視線死角，撞上撿拾物品的女騎士後，竟然又逃離現場，逃避責任不為自己肇事負責，警方全力追查。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
神明搭火車上阿里山 臺澎金馬媽祖齊聚新港起駕神旅行
如果有一天，你在阿里山林業鐵路旁，看見媽祖搭著火車穿梭在雲霧與杉林之間，那不是幻覺，而是真實發生的信仰風景。本次由交通部觀光署阿里山國家風景區管理處攜手嘉義縣新港奉天宮共同策畫的「阿里山神旅行・抵嘉」活動，已於12月19日至22日圓滿落幕，四天行程吸引超過五萬人次參與、關注，成功為阿里山觀光與宗教文化寫下全新篇章。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
生死瞬間影片曝光！2歲女童車禍險遭貨車輾頭 母驚嚇伸手猛拉救回
彰化市彰草路與精誠路口昨天（7日）發生一起車禍，謝姓女子（25歲）騎車載著2歲的女兒行經路口時，與周姓男子駕駛的小客車碰撞，謝女人車倒地，女兒也拋飛倒在一輛小貨車底，險些就遭車輪輾過，所幸謝女及時伸手施救才未發生憾事，驚悚瞬間全被行車紀錄器拍下。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發表留言
三重化學工廠大火! 4人受困頂樓.波及13輛機車
社會中心／吳玟誼 洪國凱 黃柏榕 新北報導工廠爆炸起火，一度有四人受困屋頂！上午十點多，新北三重一間化學工廠，突然爆炸、起火燃燒，火勢相當猛烈，一度有四人受困在頂樓，等待救援，而工廠也整個被燒黑，還波及一旁13輛機車和1台汽車，還好消防人員緊急到場撲滅火勢，將5名員工和1名隔壁員工送醫，都沒有生命危險。工廠倉庫，突然冒出熊熊烈火，還伴隨爆炸聲響，有機車車主見狀，趕緊來搶救自己愛車。烈火瞬間竄燒，短短幾秒鐘，整棟透天就全被吞噬，濃濃黑煙直竄天際，消防人員趕來，爆炸聲依舊響不停。三重化學工廠大火! 4人受困頂樓.波及13輛機車。（圖／民視新聞）多名消防人員，趕緊佈設水線，灑水灌救。整個倉庫都被燒黑，地面上留著滿滿的瓦斯壓力罐，現場一片狼藉，這一燒，附近13輛機車和1台汽車也被波及遭殃，甚至有的被燒到面目全非，變成一團廢鐵。三重化學工廠大火! 4人受困頂樓.波及13輛機車。（圖／民視新聞）新北市三重光復路二段上一處化學工廠，8號早上十點多突然起火燃燒，有4名員工趕緊爬到頂樓，一度受困，消防局出動多達160人64車前往搶救，通通成功救出，5名員工和1名隔壁員工送醫，其中兩人輕微燙傷，所幸都沒有生命危險。詳細起火原因，還有待調查釐清。只是上班上到一半，工廠突然爆炸起火，也讓所有員工都嚇壞了。原文出處：烈焰狂燒！ 三重工廠大火 ４民眾困頂樓、波及１３輛機車 更多民視新聞報導桃園A8驚傳持刀男子！網友上網發文「希望平安」 警方：僅為鐵尺F-16失事落海！全力搜救辛柏毅 卓揆請國防部「做1事」目的全說了板橋死亡車禍！拖板車違規右轉「直撞腳踏車」！騎士困車底傷勢惡化搶救不治民視影音 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
中檢出手！台中榮總驚爆手術讓廠商執刀 已立案調查
即時中心／林韋慈報導台中榮民總醫院近日遭媒體爆料，神經外科有醫師允許無醫師資格的醫材廠商進入手術房執行手術。台中市衛生局接獲通報後立即派員稽查，全案已於昨（7）日函送地檢署偵辦，中檢證實已分「他」字案，由檢察官調查中。民視 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
前桌球國手涉吸金5千萬! 分飾兩角冒名運彩公會理事長
中部中心報導台中地檢署，日前針對一起涉嫌偽造文書、違反《銀行法》的案件，提起公訴，特別的是，這名楊姓女被告，是前桌球國手，還曾經在國際賽中，為國爭光得到銅牌。但是，她卻被指控，一人分飾兩角，冒用運彩公會理事長的名義，涉嫌吸金詐騙，金額高達5千萬元。這名短髮的桌球選手，遭到民眾指控，利用投資刮刮樂彩券，涉嫌違法吸金！被害人指控，楊女去年底找上他，由於信任對方是前桌球國手，還曾經在國際賽中拿下銅牌，為國爭光，退役後又有保險理專背景，被害人就投資了120萬元，但只拿到9千元的紅利，對方就失聯了！前桌球國手涉偽造文書遭起訴。被害人最近提告，還衍生出案外案，原來楊姓前國手，在4年前開始，疑似謊稱與運彩公會理事長何昱奇，關係很好，藉此取得其他被害人信任！理事長指控，被告運用"神鬼對話"的手法，一人分飾兩角，製造兩人合股經營彩券行的假象，向客戶募資，短短2年，騙了35名客戶、捲款高達5千萬元！前桌球國手涉偽造文書遭起訴。被害人指控，這大筆錢，最後疑似因為被告地下簽賭，通通輸光。記者撥打楊姓被告手機求證，但她沒有接電話。被告涉及盜刻何理事長的印章，涉嫌偽造文書、違反銀行法，由台中地檢署檢察官提起公訴。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：前桌球國手涉吸金5千萬 分飾兩角冒名運彩公會理事長 更多民視新聞報導前住戶"寄生停車格"長期竊電 現任屋主.管委會提告假醫美董娘盜圖裝闊 誆投資醫美器材吸金1.3億破獲25億洗錢案! "缺錢公司"成洗錢破口 企業主淪共犯民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
濃煙竄天！ 新北三重工廠火警 4員工逃頂樓順利救出
新北市 / 綜合報導 新北市三重區一間矽利康工廠，8日上午10點多突然發生火警，現場火舌直竄還不斷傳出爆炸聲，員工見狀立即分三路逃生，其中4人來不及從一樓跑，直奔頂樓求救，最後順利被救出，只有輕微燒燙傷。由於工廠內存放不少高壓噴罐，火災發生當下直接炸到路上，不少汽機車因此被波及，詳細起火原因還有待火調科進一步調查釐清。熊熊火舌不斷從工廠竄出，還有小火球直接拋到路上，猛烈火勢伴隨著巨大爆炸聲響，附近民眾全嚇壞，逃命的逃命移車的移車，濃濃黑煙直竄天際，火花四濺，周圍停放的汽機車全受波及，目擊民眾吳先生說：「很緊張啊，說有爆炸聲啦，我在外面趕回來的，我的車都燒掉了啊。」消防趕抵現場，立即拉起水線灌救，事發在8日上午10點多，新北市三重區一間矽利康工廠，1樓突然起火燃燒，還有不少高壓噴罐從裡面炸到馬路上，25名員工見狀分三路緊急逃生，其中有4名員工來不及從1樓逃出，直奔頂樓所幸最後順利被救出，目擊民眾說：「他是手臂，手臂有點燙傷啊，有長水泡啦，起水泡了，這個，臉部稍微有灼傷的樣子，就嗆到，醫生說要留院觀察。」有民眾第一時間還想上前救火，沒想到因此受傷，而內部員工回想驚險瞬間，還是心有餘悸，矽利康工廠員工說：「因為我在四樓，起火在一樓，所以我完全不知道狀況，就有煙冒出來我就趕快下來了。」之所以會連串爆個不停，因為工廠販賣許多噴漆除鏽潤滑劑等等，存放不少高壓噴罐。新北消防局第三大隊大隊長陳志德說：「整個火場，我們總共救出5名民眾，整個燃燒的面積，因為它是1-4層樓包含夾層，那我們整個燃燒面積，目前初估起來大概接近400平方公尺。」所幸經過1個小時的搶救，順利將火勢撲滅，不過起火原因，還有待火調科進一步調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
新北同一天2毒駕拒檢 跑不贏警察等吃高額罰單!
社會中心／洪巧璇、洪國凱 新北報導新北市同一天晚上發生兩起毒駕拒檢事件！昨(６)晚間１１點多，板橋以及三重都有騎士直接在巡邏員警面前騎車交通違規，被攔查還拒檢跑給警察追，最後警方使用毒品唾液快篩，果然發現是毒駕上路，除了得被依毒品防制條例送辦之外，還得繳交高額的交通罰金。巡邏員警就在旁邊，機車還大搖大擺違規逆向，警方立刻追了上去。員警沿路鳴笛，雙載騎士也一路衝個不停，直到雙方追到路口。員警vs.毒駕嫌犯：「停車！下來！下去啦，跑什麼。我沒有動啊。」兩名男子被當街壓制，還故作鎮定說自己沒有要跑，但員警卻從他們身上搜出喪屍菸彈。員警vs.毒駕嫌犯：「趴好啦!你們兩個涉嫌毒品危害防制條例。」新北市三重，6號晚間11點多，兩名男子雙載逆向行駛，還跑給警察追，結果意外被搜出毒品，而同一天晚上，板橋也有一起毒駕拒檢，張姓騎士在警方面前闖紅燈，而被攔查。沿路違規！毒駕拒檢板橋車站亂竄 警開22張罰單共罰13萬元（圖／民視新聞）員警vs.毒駕嫌犯：「呼叫，麻煩攔截圍捕！攔截圍捕！」警車一路追在後頭，但男子說什麼就是不肯停車，一路危險行駛，員警馬上呼叫支援警力到場。員警vs.毒駕嫌犯：「趴著！趴好！幹什麼東西！」員警蜂擁而上，壓制歹徒，使用毒品唾液快篩檢測，確認毒駕上路。當時張姓嫌犯不只闖紅燈，還邊騎車邊滑手機，警方要他停車受檢，沒想到他油門一催拒檢逃逸，還繞了板橋車站一圈，途中逆向、騎上人行道等多項違規，警網出動圍捕。沿路違規！毒駕拒檢板橋車站亂竄 警開22張罰單共罰13萬元（圖／民視新聞）海山分局江翠所所長蔡桓武：「另針對張男違規行為，依違反道路交通管理處罰條例，告發22張罰單，計處新臺幣13萬1300元罰鍰。」毒駕拒檢還沿路違規，罪加一等，共開出22張交通罰單，不僅背上毒品刑責，還得繳高額罰金。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：沿路違規！毒駕拒檢板橋車站亂竄 警開22張罰單共罰13萬元 更多民視新聞報導F-16夜航失事關鍵1分鐘 辛柏毅3度喊跳傘、8秒後光點消失遭爆「無照廠商執刀」醫納涼！中榮「態度大轉彎改口」發聲回應了台中榮總傳「讓無照廠商動刀」！醫納涼喊「會痛要講」破百人受害民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言