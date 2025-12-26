影/台中頂加大火「窗戶燒到融化」 延燒鄰居黃煙漫天

記者高珞曦／綜合報導

台中市龍井區新興路東興巷一帶26日下午12時36分發生住宅火警，焦黃色濃煙自第5層樓鐵皮加蓋漫出，火勢從中間的1戶燃起並往左右延燒，波及3戶，幸而未傳人員傷亡。

台中龍井區新興路上1棟4層樓建物26日下午發生火警，其頂樓加蓋處因不明原因竄出火苗，該處堆放的雜物助長火勢。（圖／中天新聞）

據了解，事發地點為4層樓建築，1樓至4樓為分租套房，5樓頂樓加蓋作為雜物間使用。附近的居民說，現場先起火的鐵窗處左邊，本來是1個窗戶，有人聽到東西掉下來的聲音，開窗才看到對面建物著火，濃煙四處飄散，火勢也變大，發現的民眾趕緊叫對面2個住戶下樓避難，但不清楚為何起火。

現場可見起火處鐵窗外的物品被燒到融化。（圖／中天新聞）

消防單位獲報派出18車33人馳援。（圖／中天新聞）

消防單位表示，本次火警派遣18車33人救援，事發地點為3樓連棟建物，現場是建物5樓頂樓鐵皮加蓋延燒到左右頂樓共3戶，燃燒面積約60平方公尺，無人受傷受困，屋主接到通知也趕回現場。儘管消防員進入火場已先清掉1處窗戶排煙，但濃煙持續往外擴散，一度導致消防員後撤小段距離，並驅散周圍民眾。

火場不斷冒出焦黃色濃煙，甚至復燃，幸好目前已撲滅。（圖／中天新聞）

消防單位指出，燃燒的雜物間原先堆有紙箱、家具等物，還有水塔，無人居住，且以木板和鐵皮做出隔間，當時環境較為密閉，消防人員破門後空氣進入，現場一度復燃，目前已經滅火，至於火災確切肇因、起火位置，尚待火調人員釐清。

