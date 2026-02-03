影/台中高齡肇事！車撞石墩飛越6線道 76歲翁頭重創命危

昨（2日）下午在台中市南區發生高齡駕駛釀成的慘烈車禍，有輛車突然失控撞安全島後，又飛撲到石墩上，駕駛是一位76歲老翁頭部重創，警方正調查是否因健康或車況異常釀禍。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

警方調查，昨天下午4點33分，傷者經查姓賴，當時沿復新街往國光路方向行駛，行經國光路與復新街交叉口時，突然失控高速撞上國光路的中央安全島，隨即又飛起衝向對向車道，最終撞上路旁石墩才停下。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

車禍現場相當慘，車體前方幾乎全面損壞，零件碎片散落路面，賴男的頭部也遭受嚴重創傷，雖然當下仍有意識，但傷勢不輕，救護人員立即將他送往醫院搶救，目前仍未脫離險境，由於正值交通繁忙時段，現場一度造成車流回堵，警方緊急進行交通管制並清理路面。

警方到場處理後，針對多項可能因素展開調查。由於事發過程異常，警方已對賴男進行酒測程序，目前正等候血液檢驗報告出爐。此外，警方也不排除駕駛可能因突發疾病、藥物反應影響，或是車輛機件異常等因素導致失控，將進一步釐清真正肇因。

第三分局表示，近期溫差變化劇烈，特別提醒銀髮族駕駛應該在行車前確認身體狀況良好，並定期進行車輛維修保養，同時評估自身反應能力是否適合開車。警方強調，所有駕駛人出發前都應檢查身心狀態，行駛中必須集中注意力，依照速限行駛並保持安全距離。唯有落實各項安全措施，才能降低交通事故發生機率，保護自己也保護他人。本案詳細肇因仍由警方持續調查釐清中。

