影/台中2幼童遭餵藥慘死 檢警相驗生母前夫、男友現身

台中市日凌晨發生一起命案，一名女子疑因餵不明藥物造成2名幼子喪命，警方查出女子曾遭前夫家暴，長子更曾遭不當管教，檢警下午相驗時前夫與男友均到場，後續將解剖釐清死因。

台中2童遭餵藥死亡檢警下午進行相驗。（圖／翻攝畫面）

台中市消防局今（31）凌晨1時許接獲報案，稱西區向上路一棟民宅內2名幼童昏迷，救護人員抵達時發現3歲與8歲的兩名幼童已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍宣告不治。

2童生母陳女（30歲）在場情緒不穩有自傷傾向，被警方帶回派出所製作筆錄，經查陳女育有有2名兒子，長子與前夫所生，次子則是現任男友的孩子，陳女曾被前夫家暴，長子曾受不當管教，雙方協議共同撫養長子輪流照顧，未料發生悲劇。

檢警會同法醫下午2時許前往殯儀館相驗2童遺體，陳女前夫及男友及家屬都到場，男友面色凝重低頭不語掩面哭泣，由於陳女應訊時答非所問稱不知道、忘記了，檢方將擇期解剖採集檢體化驗釐清確切死因。

