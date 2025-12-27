影/台中4樓鐵皮屋深夜起火！屋主悠哉1樓打包出國行李

台中市大里區一棟透天厝的4樓鐵皮加蓋處，昨（26）日晚間11點發生火警，當時屋主正在樓下整理行李，直到聽見外面鄰居大聲呼喊失火，才驚覺自家頂樓陷入火海，警消獲報趕抵現場，約20分鐘將火勢撲滅，所幸無人傷亡。

台中市大里區一棟透天厝的4樓鐵皮加蓋處發生火警。（圖／中天新聞）

鄰居指出，當下發現失火就立即通報警消，「本來旁邊有人打算去拿滅火器，但火太大擔心嗆傷。」住戶紛紛表示，當時在家裡聽到劈哩啪啦的聲響，覺得聲音不太對勁，好像有東西掉下來，一開始還以為是有人在吵架、摔東西，出來才知道是正隔壁失火，「嚇死了，還好隔壁都是好人」。

警消灌救。（圖／中天新聞）

屋主表示，自己隔天要出國正在整理行李箱，行李箱已經拿到樓下了，四樓沒有住人，都是放雜物 一些舊衣物跟書籍，「主要是紙類的東西很多，消防人員抵達前我有從一樓先用水管拉水管到三樓，但上面的衣服那些都已經被燒掉了，發現用水管噴沒辦法」。消防人員趕抵現場，約20分鐘將火勢撲滅，所幸無人傷亡。詳細起火原因仍有待釐清。

消防人員趕抵現場，約20分鐘將火勢撲滅，所幸無人傷亡。（圖／中天新聞）

