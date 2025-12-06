影/台中9旬翁超市前險跌倒！警透過二維條碼連絡上家屬

日前一名90歲的謝姓老翁在北屯區天津路三段超市前步履蹣跚、數度差點跌倒，熱心民眾擔心發生意外報警請求協助，台中市政府警察局第五分局文昌派出所員警到場後，根據謝翁身上配掛的二維條碼，迅速聯絡到家屬到場，家屬非常感謝員警的幫忙。

90歲老翁在北屯區天津路三段超市前步履蹣跚、數度差點跌倒，警方到場協助。 （圖／警方提供）

11月24日13時45分許，文昌派出所警員詹沛勲及張雅惠接獲報案，大連路三段超市前有年長者需要協助。員警到場後，發現該名年長者是曾在9月13日早上協助返家的謝翁，由於謝翁雙腳無力難以站立，員警除了趕緊上前攙扶外，還通知消防局派員前來協助，並推來座椅讓謝翁坐著休息。

廣告 廣告

謝翁的保暖背心、上衣及褲子上多了3個黏有二維條碼的扣環。 （圖／警方提供）

員警掃描後通知謝翁的女兒。 （圖／警方提供）

警員詹沛勲想起在前一次協助謝翁返家時，曾建議家屬製作緊急聯絡資訊存放雲端硬碟，再輸出成二維條碼黏在扣環，附掛在謝翁衣物上；果然，詹員立刻發現謝翁的保暖背心、上衣及褲子上多了3個黏有二維條碼的扣環，員警掃描後通知謝翁的女兒，謝女隨即出現並表示，發現父親不在家後也根據定位資訊出門找尋父親，謝女也馬上認出員警，感謝員警提供的建議及幫忙。

家屬製作緊急聯絡資訊存放雲端硬碟。 （圖／警方提供）

第五分局分局長劉其賢呼籲，家有年長者之家屬應多加注意，避免讓其獨自出門，預防走失或發生危險；建議家屬可在年長者隨身衣物繡上姓名及聯絡電話、申請愛心手鍊，或將聯絡資訊存於雲端硬碟，輸出成二維條碼配戴，皆有助於警方迅速替年長者找到回家的路。

延伸閱讀

國3黑夜死亡車禍！半聯結車駕駛疑分神釀禍 他送醫搶救不治

「移工大遊行」周日登場 北市警沿途交管資訊一次看

宜蘭警副總統勤務號誌控管被撞重傷！肇事駕駛從新竹來礁溪泡溫泉