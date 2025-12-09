影／台人強震「救電視」影片瘋傳日本！背後真相曝光

日本發生規模7.6地震。（圖／threads@allenwu_11658授權提供）





日本青森縣外海8日深夜發生規模7.6強震，當地旅館內一段台灣旅客在劇烈搖晃中「扶住電視」的第一視角影片，隨後在日本社群平台瘋傳，引起兩國網友高度關注。

台灣旅客在日本遇到強震，竟是先穩住電視、事後再小心放置地面避免餘震損壞的畫面，被日網友形容「冷靜又貼心」。

影片可見，地震晃動持續時，房內兩名台灣旅客迅速上前扶住液晶電視，避免被震落。搖晃稍歇後，他們又把電視放倒在地，以減少餘震造成損壞的風險。

這段畫面在日本X平台被大量轉發，不少當地網友驚訝台灣旅客的迅速反應，也感謝他們對旅館財物的保護。

影片在台灣 PTT 也引發討論。有網友幽默表示，「怕賠錢啊」、「砸壞怎麼證明不是自己弄壞的？先保護好省麻煩」，引起許多共鳴。

也有人笑稱，「這動作超台灣」、「地震我們老經驗了，先顧會倒的東西」。部分網友則指出，保護電視幾乎是「刻在骨子裡的反射動作」，從小地震經驗讓大家習慣先留意家中易倒物品。

