（影）台北車站煙霧彈隨機攻擊 嫌犯持長刀轉戰中山站傷人後南西百貨墜樓

[Newtalk新聞] 台北市今（19）日晚間5時許發生一起隨機攻擊事件，一名男子頭戴防毒面具，在台北車站捷運M7出口外丟擲多顆生存遊戲用煙霧彈，造成現場煙霧瀰漫、刺鼻惡臭，並導致一名57歲余姓男子疑似試圖制伏嫌犯時遭刺傷，送醫時已無呼吸心跳、命危搶救中。嫌犯逃逸後，約20分鐘內轉往鄰近中山站外大馬路口，再度丟擲煙霧彈並持長刀隨機砍傷4至5名路人，其中一人大出血送醫。嫌犯隨後闖入誠品南西百貨，遭警方包圍後從高處墜樓身亡，目前警方正釐清詳細案情及動機。





據警方初步調查，嫌犯於台北車站M7及M8出口附近連續投擲至少4顆煙霧彈，現場煙霧瀰漫導致民眾恐慌奔逃，捷運一度過站不停，部分列車延誤。傷者包括一名中年男子遭波及呈現OHCA（無心跳呼吸）狀態送醫，另有一人輕傷。嫌犯犯案後迅速逃離，警方擴大追緝並調閱監視器，發現其戴防毒面具、拖著小型行李箱，疑似預謀犯案。約6時半左右，嫌犯現身中山站外，繼續丟擲煙霧彈製造混亂，並持開山長刀攻擊路人，造成多人受傷。嫌犯闖入南西百貨後，警方趕抵現場包圍，嫌犯最終墜樓，經搶救無效死亡。行政院長卓榮泰及台北市長蔣萬安已抵達現場視察，指示加強捷運安檢及公共安全措施。





事件引發社會關注，警方不排除為報復社會或恐怖攻擊，目前尚未鎖定嫌犯身分及動機，正調查是否與近期社會事件有關。台北捷運公司表示，已恢復正常通車，但呼籲民眾暫避開台北車站及中山站周邊。台北市警局強調，將加強巡邏並擴大調閱監視畫面，以確保公共安全。

