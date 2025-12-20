影/台北隨機攻擊釀4死11傷！ 網曝張文假扮路人逃跑畫面

台北市昨（19）日下午發生一起震驚全台的隨機殺人案，27歲男子張文在台北車站與中山商圈一帶，接連縱火並持刀攻擊無辜民眾，最終導致4人死亡（包含嫌犯張文）及11人受傷。有民眾在社群平台發布影片表示，隨手對著煙霧錄影竟拍到了嫌犯張文從北車逃跑的身影。

根據報導，張文於19日下午3點40分開始，在中山區林森北路及長安東路一帶縱火，並在案發前兩天入住距中山捷運站不遠的旅館，準備犯案裝備。案發當日，他先騎乘Ubike返回旅館更換裝備，隨後全副武裝前往台北車站與中山商圈進行隨機攻擊，並投擲煙霧彈製造混亂。他在行兇過程中多次更換服裝，試圖躲避警方追捕。最終，張文逃至誠品南西店6樓，脫下裝備後墜樓身亡。

廣告 廣告

警方經過科技比對，確認台北車站與中山站的行兇者均為張文一人所為，並初步排除共犯可能性。有網友昨日在北車出現煙霧後，隨手錄影，沒想到在回家觀看影片時，發現嫌犯張文竟捂住口鼻跟在後頭，假裝路人混在逃跑的人群中，不少網友認為他一定是對逃跑路線早有預謀。

知名法醫高大成受訪時指出，張文行兇手法兇殘，攻擊目標多為人體致命部位，顯示其對人體結構有一定程度的了解。他也質疑張文如何取得多枚煙霧彈，認為可能有他人協助或資助，建議警方深入調查是否涉及他人共謀。

此事件引發社會高度關注，各縣市公共交通系統也提升維安等級，防範可能出現的模仿犯罪。目前，張文的具體作案動機仍待進一步釐清，警方將持續調閱相關監視器畫面，並追查其背景與可能的資助來源。

警方破解張文的雲端瀏覽資料，發現他曾經大量搜尋2014年的鄭捷北捷隨機殺人案，初步推測是模仿犯案。（圖／中天新聞）

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

北市驚爆隨機殺人！柯文哲盼「緊繃的社會」快降溫

張文鬧區揮刀釀死傷！派翠克發聲挺死刑：犯錯就該受懲罰

北市恐攻釀4死！蔡詩芸發聲嘆「世界怎麼了」 遭酸挺黑道電影高EQ反擊