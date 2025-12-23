影/台北101跨年光雕秀週六登場！致敬台灣隱形英雄、《玩具總動員》同歡

台北101於2025年12月23日舉辦「SPARK the NIGHT 跨年光雕展演搶先看」活動，率先揭開2026「SPARK 101」雙跨年系列活動之SPARK the NIGHT台北101跨年光雕展演精華內容。延續去年的熱烈迴響，台北101今年再次推出跨年光雕展演，以精彩的視覺饗宴陪伴民眾迎接新年到來。今年光雕內容由三大主題組成：迪士尼皮克斯《玩具總動員》倒數光雕展演、合作品牌限定光雕篇章、以及台北101「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以國際知名IP、企業創意與台灣在地情感交織，共同點亮跨年夜空。自2025年12月27日至2026年1月1日每晚6點起輪番登場，陪伴民眾一路從歲末走向嶄新的 2026年。

（左起）台北101董事長賈永婕、台北101總經理朱麗文。（圖／台北101提供）

廣告 廣告

《玩具總動員》角色首次以光雕投影形式躍上台北101

今年最受矚目的亮點，莫過於迪士尼皮克斯經典動畫《玩具總動員》30週年特別企劃。《玩具總動員》人氣角色將首度以光雕投影形式躍上台北101，從2025年12月27日至2026年1月1日接力登場，每天都有不同驚喜與角色亮相。

12月27日將由熊抱哥（Lots-O'-Huggin' Bear）領軍、帶上活力滿點的鴨霸與兔崽子（Ducky & Bunny）以及呆萌的叉奇（Forky），揭開倒數四天的序幕；12月28日登場的是深受粉絲喜愛的三眼怪（Squeeze Toy Aliens）、再加上反差萌十足的抱抱龍（Rex）及俏皮的火腿（Hamm），可愛指數破表；12月29日由迷人的牧羊女寶貝（Bo Peep）閃耀登場，隨後是人氣角色胡迪（ Woody ）和超萌三頭羊（比莉、羊羊、嘎嘎）輪番亮相；12月30日則由經典的皮克斯球（Luxo Ball）帶來亮眼開場、緊接著巴斯光年（Buzz Lightyear）、翠絲（Jessie）及紅心（Bullseye）用滿滿活力陪伴大家迎接跨年倒數前一夜；而最盛大的跨年夜12月31日，所有角色光雕投影將同時登場，並以「Are you ready for 2026」、「Farewell to 2025」點燃跨年氣氛的最高潮，陪伴民眾迎接跨年前的最後一個夜晚。在煙火綻放後，更有驚喜彩蛋，英姿煥發的角色卡蹦公爵（ Duke Caboom ）將帥氣亮相，為2026帶來最震撼的祝福。整個信義區將化身全台最繽紛的童趣舞台，無論大人、小孩，都能在這場光影與經典角色共同編織的浪漫之中，找回最純粹的笑容，為跨年時刻增添滿滿的幸福能量。

台北101跨年光雕展演「台灣隱形英雄」。（圖／台北101提供）

合作品牌限定光雕篇章 接力登場

今年的 SPARK the NIGHT 跨年光雕展演中，台北101也攜手多家企業夥伴打造合作品牌限定光雕篇章，以創意光影展現品牌精神與對新年的祝福。參與企業包含交通部觀光署、國泰金控、星宇航空、中華電信、佳音英語、全聯福利中心、華捷商務航空及臺灣證券交易所等。每一段光雕展演內容皆依照企業特色量身打造，並依台北101高樓長形圖面設計，以截然不同的風格輪番演出，為整體光雕展演增添層次與驚喜。因為有合作品牌限定光雕篇章的加入，不僅使光雕展演內容更加豐富多元，也代表台北101與企業夥伴一同向民眾送上新年祝福，用光影為城市點綴出最溫暖、最歡樂的節慶氛圍。

（左起）台北101董事長賈永婕、台北101總經理朱麗文。（圖／台北101提供）

台北101獻上「台灣隱形英雄」主題光雕秀

「台灣隱形英雄」主題光雕秀，是台北101今年跨年光雕展演的一大亮點。以3分鐘光影向每一位在日常生活中默默付出的英雄致敬，像是深夜仍在工作的上班族、清晨整理城市街道的辛勤清潔員、守護全民安全的警消與醫護人員等，光雕畫面細膩呈現他們的身影，象徵每一個人在自己的生命故事裡，都是自己的英雄，我們的每一份努力都在照亮台灣。隨後帶出台灣英雄在世界舞台上的精彩表現，包括棒球、拔河、拳擊、游泳、電競等體育成就，展現台灣永不放棄的精神。最後，以AI科技與創新為主題，呈現台灣在智慧世代的重要角色，象徵邁向未來的新篇章。因為在日復一日的生活裡，每一位日常英雄願意把事情做好，就是支撐世界運轉的力量，而台灣的未來就是由你、由我、由每一位英雄所共同點亮。

台北101董事長賈永婕。（圖／台北101提供）

台北101董事長賈永婕表示：「今年的 SPARK the NIGHT，我們希望用光影說故事，不只是節慶氛圍，更是一份獻給台灣的溫柔力量。《玩具總動員》的童趣、合作企業夥伴的創意、『台灣隱形英雄』的感動，每一段光雕都象徵不同的SPARK，希望台北101能陪伴大家，一起迎接嶄新的2026年。」

延伸閱讀

廣達美國子公司狂砸約26.75億元！租廠房、買機器設備

親綠副教授尖銳提問 鄭麗文反嗆「沒有大腦」

立院三讀人工智慧基本法 寶博士COSPLAY黃仁勳慶祝