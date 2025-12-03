影/台南七股魚塭變夢幻酒紅色 業者：加光合菌改善水質

台南七股一處魚塭近日吸引不少民眾目光，只見池水呈現粉紅色，宛如夢幻湖面，還帶有紫色或酒紅色漸層效果。民眾在Threads上分享，引發網友討論。

粉紅湖。（圖／中天新聞）

根據養殖業者表示，這片魚塭主要養殖文蛤，粉紅色現象源自於他們添加的光合菌。光合菌原本就存在水中，但數量較少時不易察覺；經由補充菌種及提供蛋白質等養分後，菌群大量繁殖，在陽光照射下便呈現粉紅、紫色或酒紅色。

根據養殖業者表示，這片魚塭主要養殖文蛤，粉紅色現象源自於他們添加的光合菌。（圖／中天新聞）

業者指出，光合菌能改善水質與土壤環境，將過多有機質及硫化物等代謝，轉化成文蛤可利用的營養，同時減少池水髒污與缺氧問題。粉紅湖並非一年四季都會出現，夏季暴雨或食物供應不足時，菌群會受到影響，顏色也會消失。

民眾表示，看到粉紅湖十分夢幻，有人說：「在網路上看過別人分享的照片，實際看到更漂亮。」養殖業者也透露，這並非污染，而是養殖過程中的自然現象，意外成為觀光新亮點。

