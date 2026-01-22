影/台南也不平靜！3小時2起「猛烈燃燒」慘烈火場直擊

基隆市昨（21日）深夜發生社區大火，台南市今天凌晨也不平靜，3小時內發生2起民宅嚴重火警，共釀成3人嗆傷送醫，火場猛烈燃燒焰舌四竄，畫面怵目驚心。

台南市白河區的火災現場。 （圖／中天新聞）

據台南市消防局的救援資訊，第一起火警發生在東區自由路一段，凌晨0點55分獲報後，共出動19車54人役男3人趕往，抵達後發現火場是4樓高建物，起火點在2樓，直至1點16分火勢撲滅，現場傷者共計有在2樓救出的27歲男性、4樓救出的27歲女性跟5樓救出的41歲女性，3人都被嗆傷，分別被送往永康奇美醫院、成大醫院及新樓醫院救治，目前皆無生命危險，燃燒面積10平方公尺，起火原因疑似電線走火。

台南市白河區的火災現場。 （圖／中天新聞）

約相隔3小時，在白河區民安路也發生民宅大火，路人發現異狀進超商報案，消防局在3點左右獲報後，共出動15車34人義消2人，現場經查是4樓高建物，起火點疑似在1樓，發現2樓有2人受困在陽台後，緊急出動雲梯車將人都救出，經破壞一樓鐵捲門進入撲滅火勢，整起火災共燃燒1樓雜物約5平方公尺。

台南市東區的火災現場。 （圖／中天新聞）

2起火警經查都有安裝住警器，當下也都有作動，起火原因目前都不明，僅東區發生的這起需要調查起火原因，白河區火警的屋主表示不需調查。

台南市東區的火災現場。 （圖／中天新聞）

台南市東區的火災現場。 （圖／中天新聞）

