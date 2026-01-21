影/台南五妃街隔1晚路面又塌陷！ 貨車後輪陷大坑卡住了

一輛貨車今（21）日上午行經台南市五妃街時，後輪突然被路面塌陷的破洞吞噬，整台車傾斜卡在路中央無法行駛。相關單位獲報到場初步估計，坍塌深度與昨（20）日的天坑相差無幾，底下仍呈現被掏空狀態。

一輛貨車今（21）日上午行經台南市五妃街時，後輪突然被路面塌陷的破洞吞噬 。（圖／中天新聞）

貨車傾斜卡在路中央無法行駛 。（圖／中天新聞）

相關單位獲報到場初步估計，坍塌深度與昨（20）日的天坑相差無幾 。（圖／中天新聞）

事實上，昨（20）日中午12點多，西門路和五妃街口才剛發生路面塌陷意外。塌陷區域長約7公尺、寬1.5公尺、深2.5公尺。市工務局已緊急回填現場，初步調查認為事故與鄰近工地無關，後續仍需進一步釐清塌陷原因。未料才隔一個晚上，今（21）日五妃街在剛鋪好的柏油路旁再度發生坍塌事故，直接「破大洞」，貨車因此傾斜卡在路中央無法行駛。

廣告 廣告

台南西門路五妃街口20日路面塌陷，進行灌漿回填作業。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

蘆洲「啃老逆子」37刀弒雙親刀刀見骨！法院裁定羈押禁見

影/又是暴衝！新北中和「9車追撞慘劇」6人輕重傷

蘆洲36歲逆子討錢遭拒狠弒雙親！檢聲請羈押禁見