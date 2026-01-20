影》台南五妃街3度塌陷 巨坑現蹤長7米、深達2.5米

台南市五妃街、西門路一段20日下午又傳出路面塌陷，出現巨大坑洞。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南市西門路一段、五妃街路口又驚傳塌陷！今天下午2點40分左右，緊鄰新建大樓工地對側的馬路突然下陷，地面上出現一個長7公尺、寬1.5公尺、深2.5公尺的巨大坑洞，台南市政府工務局獲報後，立即協調廠商到場灌漿回填，目前五妃街周邊道路管制封閉中。這也是該路段2年內三度塌陷，至於何以又現巨坑？工務局強調會進一步調查釐清。

今天下午2點40分左右，五妃街上的338號民宅前方路面驚傳下陷，馬路頓時出現一個巨大窟窿，工務局獲報緊急派員前往現場了解，由於馬路下方自來水管線也漏水，工務局也同步通知自來水公司修復漏水管線，並調派廠商緊急灌漿，避免坑洞擴大，殃及一旁民宅安全。

當地民眾怨聲載道，「怎麼又塌陷了？」市議員陳怡珍表示，除要求相關單位盡速完成補強工程外，也要全面檢視地下管線狀況，釐清到底甚麼原因造成，後續更要加強巡查，避免再度塌陷。

前年3月間，五妃街因為當地新建大樓工地施作連續壁缺失，造成緊鄰的五妃街路面驚現巨坑，巨坑當場「吞了」1輛貨車，後續救援吊車還造成翻覆，幸未砸傷路人，畫面怵目驚心。

工務局緊急調派廠商灌漿回填，避免坑洞持續擴大。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

工務局指出，此次塌陷位置跟上次不同，是位於工地對面，初步完成搶修後，後續將調查釐清坑洞發生的原因，找到原因後盡速解決，以避免再發生路面下陷發生坑洞的情況。

