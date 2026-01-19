影/台南交通車閃機車失控自撞！號誌桿陷入車頭 2傷送醫

台南市南區萬年路口19日上午發生交通事故，一輛搭載10多名員工的交通車與機車碰撞後失控，撞擊路口中央分隔島上的交通號誌桿，導致車頭嚴重毀損，事故造成2人受傷送醫，所幸均無生命危險。

遊覽車車頭撞爛 。（圖／民眾提供）

事故發生於19日上午8時許，一輛機車沿萬年路由東向西行駛，欲左轉進入萬年五街時，與同向行駛之一輛大客車發生碰撞。據了解，該部大客車係一家公司的交通車，車上正搭載10多名員工，與機車發生碰撞後大客車失控撞擊號誌桿。

救護人員於上午8時34分受理案件，到場後確認，56歲張姓女子意識清楚但身體有挫傷情形，後送台南市立醫院治療；68歲張姓男子為機車騎士，意識清楚但身體多處擦挫傷，同樣後送台南市立醫院治療。

事故共造成2人受傷。（圖／民眾提供）

警方說明，事故雙方駕駛酒測值均為0，且均持有合法駕駛執照，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。同時呼籲，用路人行經路口轉彎、變換車道時，務必注意車前狀況與來車動向，遵守交通規則並落實防禦駕駛，以降低事故風險。

