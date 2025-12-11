影/台南出租套房3樓冷氣機起火！窗戶驚見火舌 1人送醫

台南市今（11）日凌晨發生民宅火警，台南市消防局於02時10分許接獲民眾通報，安南區郡安路四段的一棟4層樓民宅，因為3樓冷氣機起火，當場燒起熊熊大火，現場可以清楚看到室內明顯紅色火光，也不斷有濃煙冒出，2時22分，消防隊員趕到現場，立即拉水線搶救，所幸消防隊員僅花5分鐘就控制住火勢，大火最終於2時29分被撲滅。

台南市安南區郡安路四段的一棟4層樓出租套房，凌晨2時10分許發生火警，所幸火勢很快被撲滅。（圖／台南市消防局提供）

此次共出動13車、警消30人、役男1人，前往火場救援，及時救出2人，意識清醒，其中一名20歲男性送往永康奇美醫院治療觀察。根據了解，起火的民宅是分租套房，起火點是3樓前方冷氣機及雜物，燃燒面積為3平方公尺，起火原因及材損有待火調科釐清。

延伸閱讀

北市8旬婦晨運闖紅燈挨撞2天後不治 肇事騎士竟是員警

台中北屯女駕駛疑闖紅燈連撞2輛機車！ 釀1死1傷

打詐中心：相比113年11月 詐欺案件財損降幅逾5成