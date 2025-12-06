影/台南員警出事！狂男被開罰單不爽竟「持斧猛砍女阿sir」

手段兇殘！昨（6日）在台南市東區也有員警出事，苦主是一位正在開紅單的女警，才執法結束突然被違規駕駛持斧頭猛砍背部，當場濺血。

違規駕駛被開罰單不爽，竟然持斧攻擊。 （圖／中天新聞）

據了解，整起事件發生在崇德路上，昨晚8點德高派出所員警，接獲違規舉報，前往該處取締違停，抵達後發現果然有輛沒熄火停在紅線上的休旅車，當場上前開單，豈料該名男駕駛收下罰單後，竟然從車裡拿出斧頭，衝上前攻擊女警。

嫌犯就是該違規車的駕駛（圖右上）。 （圖／中天新聞）

所幸該名女警身穿防彈背心，又剛好被砍到背部，但上半身仍有多處受到撕裂傷，當場血流如注，但仍負傷跟男同僚一起衝上前將該名男駕駛制伏，目前該名男子已被依涉犯殺人未遂現行犯罪嫌，移送台南地檢署，該名女警經緊急送醫救治後目前已無大礙。

女警負傷跟同僚將之制伏。 （圖／中天新聞）

警方強調對攻擊行為零容忍，嫌犯犯行明確，已依現行犯壓制帶回偵辦，全案朝殺人未遂方向依法究辦，不排除追究最重刑責，市長黃偉哲也速po臉書表示震怒之意，表示公權力不容挑戰，會協助該名女警提出告訴，「絕不允許任何暴力行為，以維護市府同仁安全與尊嚴。」

市長黃偉哲也震怒速po臉書。 （圖／翻攝黃偉哲臉書）

受傷的女警（右二）所幸送醫緊急治療後沒有生命危險。 （圖／中天新聞）

