影/台南國道警方出事！處理事故到一半「巡邏車遭高速追撞」

亮燈執勤時出事！國道1號台南永康段今（17日）凌晨發生驚悚事故，有輛國道警方的巡邏車，正停下來處理車禍時，遭後方車輛高速撞上，巡邏車幾近全毀，相關傷亡狀況也曝光。

車禍現場。 （圖／台南道路救援張家班授權使用）

據轄區國道警方第四公路警察大隊、及台南道路救援張家班群組的資訊，事發的確切地點在南向317.5公里處，事發時間約在2點48分左右，當時新營分隊編號483巡邏車，因前方內側車道已發生交通事故，依標準程序停放於後方警戒，並開啟警示燈及升降警示設備，但後方由35歲楊姓男子駕駛的轎車，疑似沒有注意到前方狀況，高速追撞上來。

廣告 廣告

車禍現場。 （圖／台南道路救援張家班授權使用）

整起事件釀成警車嚴重受損幾乎全毀，楊男自己車輛的車頭全毀，人也受到輕傷，所幸國道員警跟原本現場事故的相關人等都未被波及，楊男目前已被送醫救治，無生命危險，第四大隊表示，事件在3點26分排除，目前正釐清楊男肇事的原因。

車禍現場。 （圖／台南道路救援張家班授權使用）

車禍現場。 （圖／台南道路救援張家班授權使用）

車禍現場。 （圖／台南道路救援張家班授權使用）

延伸閱讀

影/整片外牆被炸毀！台南民宅煮食釀瓦斯氣爆 爆炸瞬間曝

影/恐怖軍火庫上路！轎車違規露餡 高雄警搜出槍械刀具

新北板橋驚見怪客趴車抖動 警：行為已違法將傳辦