影/台南夫妻梨山騎重機遭貨車撞 噴飛2米重摔車頂畫面曝

台中市和平區福壽路梨山陳列館路段，25日下午發生一起嚴重的交通事故肇逃案件，一對來自台南的50多歲蔡姓夫妻，騎乘大型重機前往福壽山農場遊玩，下山途中在轉彎處與一輛小貨車發生對撞，夫妻二人被猛烈撞擊後拋飛2公尺高，被緊急送醫治療。

台中和平通往福壽山路上，發生一起重機撞上小貨車車禍，重機騎士和後座妻子雙雙被撞飛。（圖／警方提供）

台中和平通往福壽山路上，發生一起重機撞上小貨車車禍，重機騎士和後座妻子雙雙被撞飛。（圖／警方提供）

警方表示，事故發生在25日下午3時10分，蔡男騎大型重機車載妻子由福壽山往梨山方向行駛，行經肇事地點時與小貨車發生對撞。兩人當場被撞飛，蔡男重重砸落在貨車車頂後摔地，造成頭部擦挫傷及左腳骨折，後座的妻子則是肋骨及脊椎骨受傷，撞擊力道之大，重機零件四散，機車倒在路肩。蔡男經檢測無飲酒情形，二人經緊急送往台中市區醫院急救開刀後，再轉送台南永康奇美醫院就近醫治，目前暫無生命危險。

廣告 廣告

車禍現場。（圖／警方提供）

車禍現場。（圖／警方提供）

肇事的小貨車駕駛疑為非法移工，闖禍後加速往南投方向逃逸。警方到場時發現小貨車已肇事逃逸，和平分局立即派員調閱沿線監視器，釐清該車逃逸方向後，迅速聯繫南投警方共同追緝肇事車輛及駕駛。目前警方已在路邊尋獲肇事車輛並採證中，發現貨車車牌已被註銷。

貨車肇事後逃逸。（圖／警方提供）

據了解，警方已掌握肇逃非法移工的身分，並四處查訪透過當地居民勸說投案，但肇事者擔心被遣返及後續賠償問題仍未出面。警方表示，將持續積極查證並追緝肇事駕駛到案說明。

延伸閱讀

北市中山區工地疑一氧化碳飄散！工人爬回地面求救、2人送醫

鑰匙沒離身「百萬新車」被開走！ 網驚：恐被殺肉

員林驚見「男持雙刀」街頭閒晃 下秒遭警壓制逮捕