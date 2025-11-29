影/台南小客車驚悚碰撞「車頭慘變形」！ 店家也遭波及

記者高珞曦／綜合報導

街頭驚魂！台南市中西區29日發生碰撞事故，28歲劉姓男子駕駛自小客車，與對向的63歲張姓男子駕駛營小客車發生碰撞，張男車輛接著擦撞路邊號誌桿、店家的柱子和水管，導致2名駕駛和1名乘客均受傷。

台南市中西區西門路一帶29日凌晨5時許發生2車碰撞事故，其中1輛轎車車頭撞到變形。（圖／翻攝畫面）

台南市政府警察局第2分局交通分隊分隊長戴川盛說明，事發於29日凌晨5時許，28歲劉男開車沿中西區西門路北往南行駛至民權路左轉時，與對向沿西門路南向北直行的63歲張男的營小客車發生碰撞，張男車輛再擦撞路旁號誌桿與附近店家的柱子、水管等，事故導致雙方2車受損，2名駕駛和1名乘客都受傷，所幸3名傷者無生命危險，雙方駕駛經酒測無飲酒情形，詳細肇事原因有待調查釐清。

劉男、張男2車碰撞波及附近店家，還撞上路邊號誌桿。（圖／翻攝畫面）

事故導致雙方駕駛與1名乘客受傷，幸無生命危險。（圖／翻攝畫面）

