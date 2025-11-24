影/台南市長選舉落後3%！林俊憲轟：我的民調會輸給謝龍介嗎？

2026台南市長選舉競爭激烈，綠委陳亭妃、林俊憲、藍委謝龍介等人角逐，TVBS民調中心今（24）日發布最新民調，謝龍介對上陳亭妃時輸了13個百分點，但對上林俊憲則是贏3個百分點。林俊憲回應質疑有機構效應。

林俊憲24日回應民調。（圖／中天新聞）

根據TVBS今日發布的民調，若民進黨推派陳亭妃參選台南市長與國民黨謝龍介對決，陳亭妃支持度為47%，與今年9月相比回升6個百分點，謝龍介的支持度則為34%，比今年9月略減2個百分點，雙方差距則從5個百分點增加至13個百分點，另有19%受訪者未決定。

陳亭妃資料照。（圖／中天新聞）

民調並顯示，如果民進黨推派林俊憲參選對決謝龍介，謝龍介支持度較今年2月略減3個百分點至41%，林俊憲的支持度則是增加6個百分點至38%，雙方仍舊維持3個百分點的差距，另有21%受訪者未決定。

林俊憲自錄影片回應：「看到這個民調，我的感覺是哭笑不得，當然媒體會有它的所謂立場、機構效應，但是像這次出現這種奇怪的民調，我真的不知道該怎麼講，我的民調會輸給謝龍介嗎？所以我只能呼籲選民，自己周邊感受候選人的彼此支持度是最精準的，應該選民自己去感受、了解看看，T台這個民調所呈現的數字跟你的感覺到底差距如何。」

謝龍介資料照。（圖／中天新聞）

這份調查是TVBS民意調查中心於114年11月17日至20日晚間18:30至22:00進行的調查，共接觸1241位20歲以上台南市民，其中拒訪為228位，拒訪率為18.4%，最後成功訪問有效樣本1013位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內抽樣方委採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理調查經費來源為TVBS。

