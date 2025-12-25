影/台南平安夜家族爭產 34歲男持雙刀街頭亂砍釀3傷

台南市平安夜、今（25日）凌晨發生一起驚悚事件，一名34歲葉姓男子因家族房產糾紛，手持雙刀闖入民宅叫囂，導致3人受傷送醫，所幸均無生命危險。

警方趕來控制場面。 （圖／中天新聞）

警方表示，凌晨4點6分接獲報案，趕抵現場時發現多名親屬已合力制伏葉男。在衝突過程中，葉男頭部及手部受傷，另有32歲陳姓男子和28歲黃姓男子手部遭劃傷。葉男被送往部立台南醫院，陳男和黃男則送往成大醫院治療。

據了解，這起事件疑似因房產糾紛引發，涉案人員均為親戚關係。警方已依殺人未遂及傷害罪嫌將葉男以現行犯逮捕，並移送檢方偵辦。

