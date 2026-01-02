影/台南成大醫院前男駕駛「失控頂飛前車」！7車連環撞瞬間曝

記者高珞曦／綜合報導

台南市北區成大醫院前的小東路一帶，2日下午2時許發生7車連環撞車禍，陳男駕駛的自小客車因「不明原因」推撞前方停等車輛，共導致7車受損、車輛駕駛受傷，詳細肇因有待調查釐清。

2日下午2時許，台南市北區小東路1名陳姓男子駕駛的自小客車衝撞前方停等的其他車輛。（圖／翻攝畫面）

交通分隊小隊長蔡竣丞表示，2日下午2時許，陳男駕駛自小客車在小東路混合車道直行時，不明原因推撞前方停等車輛，事件共造成7輛自小客車受損，且車輛駕駛輕微扭傷。

現場可見有車輛撞上分隔島。（圖／翻攝畫面）

部分遭波及車輛的車頭碎裂幾乎全毀。（圖／台南道路救援張家班授權提供）

警方正調查詳細釐清詳細肇事原因，呼籲駕駛人上路前注意身體狀況，切勿疲勞駕駛，以確保安全。

