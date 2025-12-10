影/台南新化工廠遭烈焰吞噬！模具廠「整間狂燃」

天空瞬間黑半邊！台南市新化區今（10日）上午發生工廠大火，有間模具廠不明原因從內部開始狂燃，警消獲報趕緊派人車前往，工廠內部人員也第一時間撤出，烈焰猛噴的畫面也曝光。

事發現場。 （圖／中天新聞）

據台南市消防局的救援資訊，事發在今天上午9點20分左右，地點在大德路上，獲報後共出動42人、25車趕往，並通報110、環保局、台電、自來水、瓦斯公司。

巨量黑煙瞬間讓天空「黑半邊」。 （圖／中天新聞）

警消抵達後發現狀況相當嚴重，這間緊鄰民宅的工廠全面燃燒，不敢大意迅速佈水線灌救，所幸經了解廠內人員全部都在事發的第一時間撤出，起火點初步了解疑似在廠內的2樓，目前仍在殘火處理，並釐清火災發生的確切原因。

事發現場。 （圖／中天新聞）

民眾也拍下畫面po上網。 （圖／翻攝台南道路救援張家班）

遠處民眾也拍下畫面po上網。 （圖／翻攝台南道路救援張家班）

